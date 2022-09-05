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Селюк считает, что «Локомотив» и «Оренбург» сыграли договорной матч

сегодня, 08:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк, комментируя поражение «Локомотива» от «Ахмата» в восьмом туре РПЛ со счетом 1:2, объяснил, почему считает договорным предыдущий матч московской команды в чемпионате.

Неделю назад «Локомотив» победил «Оренбург» 5:1.

Мы в очередной раз убедились, что проект «Локомотива» – полное д*рьмо, и большинство нужно выгнать. «Ахмат» 65 минут играл в меньшинстве.

Можно командам против «железнодорожников» играть просто вдесятером, большинство команд РПЛ обыграет их, играя в меньшинстве. Они борются за денежный знак.

Я считаю, что матч с «Оренбургом» был договорным. Это сделали специально, чтобы Игнатьев забивал.

Он якобы забивал, все забыли до этого, когда он забивал, и после этого тренер говорит, какой Цорн гений.

«Оренбург» сливал игру, они за 19 минут пропустили три гола. Все эксперты которые смотрели матч, скажут точно, что матч был похож на договорной.

Вы видели, чтобы Гвардиола вышел и сказал: «Какой гений шейх Мансур, мы обыграли кого-то 6:0»? Театр абсурда.

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Все комментарии
рже
рже
сегодня в 12:55
Договорной комментарий
NYJ
NYJ
сегодня в 11:48
Меньше чем через минуту после 0:2 Оренбург отыграл мяч, тоже слив?! Они не побежали бы отыгрываться, да и Локомотив засушил бы игру или просто перестал бы идти вперёд или в конце концов просто бы не играл, что у него очень хорошо получается
112910415
112910415
сегодня в 10:55
рисковый мужик этот Селюк ...
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 10:26
Вы вообще слышите причину договорняка?

"Это сделали специально, чтобы Игнатьев забивал" - первый раз такую дичь слышу :)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:10, ред.
Селюк знатный Дол-б-..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:53
За свои слова можно и ответить в суде.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:13
Без доказательств - вся эта "нелюбовь" Селюка к Цорну - все эти слова - пустое сотрясения воздуха...
Или попытка пободаться с армией РЖДвских юристов....которые наверняка стоят на страже...и будут рады удовлетворить некие клеветнические порывы....)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:46
Селюку не дали денег !
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:34, ред.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 08:33
      Аксинья
      Аксинья
      сегодня в 08:32
      Торговец черным деревом оказывается большой специалист по раскусыванию договорняков))
      Гость
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