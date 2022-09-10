Марсьяль раскритиковал Сульшера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» с критикой отозвался о бывшем главном тренере «дьяволов» Оле-Гуннаре Сульшере.

Я постоянно выходил на поле с травмами. Люди не знают этого, но я не мог нормально ускоряться в течение четырёх месяцев после ковидного сезона. Тренер меня убеждал в том, что я нужен команде, поэтому и выхожу на матчи. Но отсутствие возможности разогнаться все усложняло. И я попал под шквал. Тренер никогда не рассказывал об этом журналистам.

Да, в итоге я получил серьёзное повреждение, и когда я вернулся, то больше не играл. Мне было тяжело, я чувствовал несправедливость, тебя просят помочь команде, а потом от тебя избавляются. Для меня это сродни предательству.