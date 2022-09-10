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Марсьяль раскритиковал Сульшера

сегодня, 21:55

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль с критикой отозвался о бывшем главном тренере «дьяволов» Оле-Гуннаре Сульшере.

Я постоянно выходил на поле с травмами. Люди не знают этого, но я не мог нормально ускоряться в течение четырёх месяцев после ковидного сезона. Тренер меня убеждал в том, что я нужен команде, поэтому и выхожу на матчи. Но отсутствие возможности разогнаться все усложняло. И я попал под шквал. Тренер никогда не рассказывал об этом журналистам.

Да, в итоге я получил серьёзное повреждение, и когда я вернулся, то больше не играл. Мне было тяжело, я чувствовал несправедливость, тебя просят помочь команде, а потом от тебя избавляются. Для меня это сродни предательству.

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Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 23:00
Читаешь такие жалобы футболистов и думаешь - нам бы, простым смертным, ваши проблемы. С 17 лет Марсьяль на контракте у Лиона, потом Монако, потом Манчестер Юнайтед. Контракты явно везде не маленькие. И в таких клубах медики не такие, как в наших районных поликлиниках. Да и страховки в случае травмы всегда приличные. У нас простые люди за обычную зарплату на работу больными ходят и пожаловаться некому. А тут бедненького миллионера ножка заболела - иди физруком в школу, там ускоряться не надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:58
Это большой спорт,тебе ли не знать!
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