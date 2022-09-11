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ГлавнаяБлогиЗабыли спроситьСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2022/2023

Три пенальти и странные коэффициенты. «Краснодар» требует расследовать судейство

вчера, 16:40
Краснодар
00:00 / 00:00

Хашиг жжет глаголом после скандальной игры.

Руководство «горожан» подает апелляцию

Живем во время, когда факты не важны, если не вписываются в твою картину мира. Хотя на самом деле она не твоя, а совокупность мыслей, трендов и веяний со стороны других. В чести самый религиозный из атеизмов. Поэтому многим проще держаться за жесткие убеждения, чем выслушивать других и проверять аргументы. Например, если не любите холериков, то найдете, к чему придраться в словах генерального директора «Краснодара» Хашига:

Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметральным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА, а потом уже касание с вратарём. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

Снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат. Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается с московскими клубами, часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат. Мы будем настаивать на расследовании ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов.

Поскольку у «Краснодара» уже был спор о судействе после матча против «Спартака», то сейчас отдельные «красно-белые» фанаты, как ни странно, выступили на стороне позиции ЦСКА и судьи Иванова. Чем аргументируют то, что Хашиг выдает эмоции за факты? Например, словами защитника «Краснодара» Сорокина:

Все пенальти с ЦСКА по делу. Важнее, что мы играли плохо.

А вот здесь отмечаем ошибку Егора. Во-первых, редкий футболист читал правила футбола целиком и понял их. Откуда Сорокину знать, по делу ли все пенальти? Во-вторых, не может не специалист так резко оценивать непростые эпизоды в сложном матче. В-третьих, полностью согласны с частью, что «Краснодар» играл плохо. Такие разрывы между линиями, словно у команды нет главного тренера.

Да и самих исполнителей надо ругать. Все центральные полузащитники, все защитники бежали туда, где стояли игроки ЦСКА, а не перекрывали путь мячу. Результат – моменты у ворот Сафонова. Вот только дело не только в самих пенальти. Было накануне матча нечто странное, и на это тоже обратили внимание в Краснодаре.

Обрушился коэффициент на «Краснодар»

Почему это важно? Потому что букмекерские конторы – бизнес. Это значит, что глобально себя защищают. То есть если все вдруг аномально грузят на ЦСКА, то есть два пути – снять матч с линии, если появилась какая-то инсайдерская информация, или корректировать коэффициент на победу что «армейцев», что «Краснодара», чтобы большой куш в случае ставки на «быков» вынудил народ охотнее в них верить.

Ищут баланс, чистая математика. Генеральный директор «Краснодара» обратил внимание на то, что коэффициенты на победу гостей были аномально высокими:

Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 и при этом за день, ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой. И игра это подтвердила.

Своими глазами видел до игры 6.8. Тоже удивился, не настолько команда Сторожука слабее. ЦСКА не показывал легкий футбол в каждом тайме. «Краснодар», учитывая сэйвы Сафонова и форму Сперцяна, не был безнадежным аутсайдером. И таковым он показался бы иностранному фанату, который увидел в ленте матч и захотел угадать его результат. Хашиг, конечно, использует самый примитивный аргумент – теорию заговора, но 6.8 или 7.5 это много.

Еще до начала сезона боялись понимания, что кошки из УЕФА покинули дом, можно мышам на стол. Надеемся, это лишь совпадение, этот момент пока не наступил, ведь бороться с ним почти невозможно. Банально потому, что есть дефицит сильных рефери, всех за Вилковым не отправить.

Иванов и Казарцев не были последовательными

В части правосудия матч ЦСКА и «Краснодара» получился странным. Еще покойный мудрый комментатор Розанов не раз повторял зрителям, чтобы не обманывались повторами – замедленные действия надо уметь считывать. Например, в динамике судья Иванов увидел, как Чалов вместо борьбы за мяч пытался зацепиться за ноги Сафонова. Вместо падения форварда на голкипера или правее от себя, увидели нырок вперед. Симуляция, желтая карточка.

Даже повторы показывают, что Федор падал сознательно. Сам минимальный контакт, напомним, в футболе нарушением правил пока не является. Казарцев при этом позвал Иванова к монитору. После этого судья отменил желтую карточку за симуляцию и указал на «точку». Вот только есть у VAR одна особенность – можно поправить явную ошибку рефери. Но контакт Сафонова и Чалова и попытка симуляции, и намек на фол вратаря.

Так тоже бывает. Форвард не получил травму, а правую ногу тянул к вратарю, не к мячу. Понимаем всех, кто увидел тут пенальти – было близко. Но понимаем и тех, кто видит симуляцию. Но о правосудие говорим не случайно. И первый пенальти еще цветочки. Как быть с тем, что в похожих эпизодах борьбы за летящий мяч по стопе получили Ионов и Карраскаль, но только в ворота «Краснодара» назначили пенальти?

Или дважды ставь пенальти за фолы по неосторожности, или дважды игнорируй борьбу, ссылаясь на то, что задал такую планку единоборств. Тут ведь есть еще один момент. В игре «Ростова» и ЦСКА Глебов в похожем эпизоде ударил по стопе Чалова. Мешков пенальти не назначил, а члены ЭСК РФС поддержали решение. Иванов и Казарцев должны смотреть результаты ЭСК, они знали о том эпизоде и решении экспертов.

Как за две недели могли поменяться правил и рекомендации? Во втором тайме перебивали понятный пенальти в ворота Сафонова, но там все по правилам. Когда игроки двух команд одновременно забегают в штрафную площадь до удара, то нужно перебить. Один эпизод очевидный – третий пенальти, один спорный – первый, а еще два загадочных – Ионова бить можно, а Карраскаля нельзя. Ситуация некрасивая.

Пусть разбираются в ЭСК РФС, не Сорокину судить, хотя хвалим за самокритичность. Пусть смотрят правоохранители, сделают запрос в букмекерские конторы относительно авторов больших ставок и объема в целом. Еще не весна, когда увидим шапито, ведь будет борьба за выживание, а уже непоследовательность в арбитраже побеждает логику и закон.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Очень жаль, что такой зрелый поклонник Газпрома не прочитал внимательно Правила. До удара в штрафную вбежал не только Гайич, но и игроки Краснодара и неважно кто из них раньше. Главное, что все они вбежали в штрафную ДО УДАРА. А это четкое основание для перебития удара. Если бы вбежал один игрок ЦСКА, то это другое дело,
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:54
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:50
    Аффтар,а что там было скандального в той игре???Заработают пять-надо ставить их пять,вот и всё.А все эти причитания:Испортил спектаклю,дух игры,прибил.Амбициозные неумехи получили по ушам,вот и всё.И так с "Краснодаром" кажинный год,только персонифицировано "обидчики" меняются,да "РПЛ им не благоволит".
    Чист
    Чист
    сегодня в 08:36
    с судьями лучше не спорить - дорога в ФНЛ -а другого не добьётесь
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 22:18
    РПЛ - самая честная лига в мире, как-будто не знаете...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 20:51, ред.
    Дорогой Вадим Багров. Не пиши про ЦСКА статьи я тебя умоляю, если ты так не любишь команду ЦСКА, не надо свои умозаключения и желчь выливать на страницы сайта...

    З.Ы. Что же ты родненький не вспомнил о пенальти в ворота ЦСКА от Факела, потом точно такой же момент, но с Ростовом и тут ЭСК принимает такое замечательное решение? Там эпизод 1 в 1 с Ионовым, там его дали... Или язык не повернулся? А называть одинаковыми моментами фол на Караскале и на Ионове, может только слепой... Про игру с Зенитом мог бы вспомнить для приличия, хотя откуда ему взяться то...
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 20:46
    Ну а что вы хотите??? Чистую игру!? Откуда ж ей взяться!?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Не поленись, глянь. Проблем не было и пусть соперники не самые, но все таки...
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:23
    Поначалу счёл, что 3-й пенальти перебивали правильно, потому что был гол. Теперь сомневаюсь вот в чём: Сафонов удар отбил, но первым на мяче был не пробивавший пенальти, а другой игрок ЦСКА. Причина повтора пенальти в нарушении правил игроками ЦСКА, которые раньше времени вошли в штрафную. Получилось решение в пользу нарушителя. Логично было бы гол отменить, т.к. он забит с нарушением правил и повтор пенальти не назначать. Вратарь мяч отбил, а всё остальное произошло уже после нарушения правил. Иванов явно подыграл ЦСКА. Первый пенальти сомнительный, но артистизм нападающего уже давно вошёл в обиход в мировом футболе. Правда Чалов сыграл довольно плохо и только явное желание Иванова поверить ему могло позволить назначить этот пенальти. В результате подмоченная Ивановым победа ЦСКА со счётом 2:1.
    arsena1
    arsena1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:15
    Эксперты уже дали оценку судейству - ошибок нет.
    Надеюсь, Хашиг будет последователен. Если он уверен в сливе матча, а в действиях судьи ошибок не найдут, то он инициирует расследование в отношении игроков Краснодара. Кто-то же должен быть слить матч.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:00
    Так уж и рвёт? Прямо, как Тузик грелку?
    69vykw8uzuey
    69vykw8uzuey
    вчера в 19:25
    О судействе В РПЛ, да и во всем "футболе", можно не говорить! Нужно определить, а есть ли в России такая игра, или это игра чиновников ...???
    Figvam
    Figvam
    вчера в 19:17
    Свиньи воду мутят.
    морозз
    морозз
    вчера в 18:56
    Походу Гинер достал из тайного рукава джокер в виде Мешкова и сразу игра ЦСКА засияла разноцветной гаммой палитры!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ветер23 (раскрыть)
    вчера в 18:20
    А ты считаешь, что какой то клерк типа Хашига посмеет обратиться куда либо без воли хозяина? Так не бывает.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ arsena1 (раскрыть)
    вчера в 18:04
    Видно предвзято пишешь и в футбол наверно возле дивана игру вел.
    Я эксперт и подскажу тебе дорогу к истине, Чалов перед этим эпизодом стоял в трёх метрах от места падения, он просто не успел набрать скорость, чтобы что-то сломать и групироваться ему не было ни какой нужды. Он просто выставил ногу прямо в сторону Сафонова для контакта и рухнул, этому учат в школе, вот это ты должен знать
    arsena1
    arsena1
    вчера в 17:53
    Бред
    Сам играл много лет. Игрок начинает заваливаться не из-за симуляции, а чтоб сгруппироваться, если чувствует неизбежность падения. Если ногу не выпрямить, а вторую не оторвать от земли ради "ныряния", то тебя от удара начинает разворачивать на опорной ноге. На этом месте с коленом можно прощаться.
    Теоретики диванные...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:53
    Второго пенальти не было и близко, Караскаль играл прямой ногой и это даже не близко к первому на мяче, он был первым на горчичник за грубость.
    Армейцы сюво все времена симулировали, самые великие симулянты у них Газзаев и Лав
    Pendushkin
    Pendushkin
    вчера в 17:51
      Ветер23
      Ветер23 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:51
      А где ты прочел что сам Галицкий решил обратиться?
      ФСБ Москва
      ФСБ Москва
      вчера в 17:36
      Все правильно пенальти скорее левые...а вот со ставками прям интрига нужно разбираться теперь с буками. Хорошая статья.
      Alean
      Alean
      вчера в 17:34, ред.
      Второй и третий пенальти 100%. Первый скорее нарисовал Чалов. Формальный повод назначить пенальти конечно был, но имхо такие ставить не нужно. По эпизоду с Ионовым, там есть такой момент если игрок ЦСКА сыграл в мяч, то это не пенальти если попал только по ноге то пеналь, и жёлтая. Если что, так судят не первый год. Типовое решение, там правда есть ещё вариации с шипами, но это не наш случай. Кстате в матче с Зенит ЦСКА, в ворота питерцев в такой же ситуации пенальти не поставили.
      Второй же пенальти это тупо удар по ноге, Караскаль был первый на мяче, а игрок Краснодара, пробил в ногу, а не в мяч
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ев17 (раскрыть)
      вчера в 17:18
      А быкам и КБ сторонникам это видеть не надо. Им все заранее ясно, если что то в пользу ЦСКА, или Динамо это однозначно неверно. Так они устроены.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 17:17
      Если уж Галицкий докатился до желания обратиться в правоохранительные органы, то видать плохи у него дела. А ставки такие были, т.к. ЦСКА в этом сезоне на своем поле рвет всех.
      Ев17
      Ев17 ответ shlomo2 (раскрыть)
      вчера в 17:16
      я вот увидел, отчего Чалов заваливаться начал, его сначала сзади дёрнули, не сильно, не на пеналь, но чуть сбили, а Сафонов добавил, тоже несильно, но заметно для ВАР
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:59
      Видимо не внимательно смотрели матч, автор. Второй пенальти самый курьёзный, там опасная игра со стороны армейца и им дарят пену.
      А во время третьего пенальти раньше вбежали армейцы
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 16:58
      Спасибо за статью.

      Специально несколько раз пересмотрел на нескольких сайтах повторы (назначения пенальти) и на мой непрофессиональный взгляд вопросы есть только по 1 пенальти, Чалов и правда до контакта стал заваливаться... По остальным — 100% пенки. Не знаю, что они там расследовать собрались...

      По поводу кэф в Бук конторах (7,5 на победу Быков), то лично для меня ничего удивительного в этом нет. Победа ЦСКА максимально ожидаемая была. Уровень в составах и игре заметный. Это раз а два это то, что может стоит действия игроков Краснодара расследовать, если они под эти коэффициенты себе пенки привезли?

      Ну а так что, Краснодар проиграл потому что плохо играл, потому что не справился с прессингом, потому что защита дырявая, потому что какого-то лешего полузащита и нападение прибегали в свою штрафную защищаться, если защита Краснодара это не умеет делать, о чем вообще можно говорить? Сафонова жалко, его команда не заслуживает...
      Гость
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