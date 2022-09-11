Три пенальти и странные коэффициенты. «Краснодар» требует расследовать судейство

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вчера, 16:40

Хашиг жжет глаголом после скандальной игры.

Руководство «горожан» подает апелляцию

Живем во время, когда факты не важны, если не вписываются в твою картину мира. Хотя на самом деле она не твоя, а совокупность мыслей, трендов и веяний со стороны других. В чести самый религиозный из атеизмов. Поэтому многим проще держаться за жесткие убеждения, чем выслушивать других и проверять аргументы. Например, если не любите холериков, то найдете, к чему придраться в словах генерального директора «Краснодара» Хашига:

Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметральным образом. В первом случае не видит нарушения, во втором назначает пенальти. Да и в первом назначенном пенальти сначала был нырок игрока ЦСКА , а потом уже касание с вратарём. В третьем же пенальти нечего даже обсуждать. Налицо явная, грубая ошибка судьи Иванова, решившего его перебить.

Снова столичный клуб, и снова грубые ошибки судей, повлиявшие на результат. Мы четко фиксируем, что ничего не меняется. Когда «Краснодар» встречается с московскими клубами, часто появляются не футбольные факторы, влияющие на результат. Мы будем настаивать на расследовании ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов.

Поскольку у «Краснодара» уже был спор о судействе после матча против «Спартака», то сейчас отдельные «красно-белые» фанаты, как ни странно, выступили на стороне позиции ЦСКА и судьи Иванова. Чем аргументируют то, что Хашиг выдает эмоции за факты? Например, словами защитника «Краснодара» Сорокина:

Все пенальти с ЦСКА по делу. Важнее, что мы играли плохо.

А вот здесь отмечаем ошибку Егора. Во-первых, редкий футболист читал правила футбола целиком и понял их. Откуда Сорокину знать, по делу ли все пенальти? Во-вторых, не может не специалист так резко оценивать непростые эпизоды в сложном матче. В-третьих, полностью согласны с частью, что «Краснодар» играл плохо. Такие разрывы между линиями, словно у команды нет главного тренера.

Да и самих исполнителей надо ругать. Все центральные полузащитники, все защитники бежали туда, где стояли игроки ЦСКА , а не перекрывали путь мячу. Результат – моменты у ворот Сафонова. Вот только дело не только в самих пенальти. Было накануне матча нечто странное, и на это тоже обратили внимание в Краснодаре.

Обрушился коэффициент на «Краснодар»

Почему это важно? Потому что букмекерские конторы – бизнес. Это значит, что глобально себя защищают. То есть если все вдруг аномально грузят на ЦСКА , то есть два пути – снять матч с линии, если появилась какая-то инсайдерская информация, или корректировать коэффициент на победу что «армейцев», что «Краснодара», чтобы большой куш в случае ставки на «быков» вынудил народ охотнее в них верить.

Ищут баланс, чистая математика. Генеральный директор «Краснодара» обратил внимание на то, что коэффициенты на победу гостей были аномально высокими:

Когда мы увидели, что в матче между командами, которые делят второе-третье места в таблице, коэффициент на победу «Краснодара» составляет 7,5 и при этом за день, ставки на победу ЦСКА в матче упали, поняли сразу, что игра будет непростой. И игра это подтвердила.

Своими глазами видел до игры 6.8. Тоже удивился, не настолько команда Сторожука слабее. ЦСКА не показывал легкий футбол в каждом тайме. «Краснодар», учитывая сэйвы Сафонова и форму Сперцяна, не был безнадежным аутсайдером. И таковым он показался бы иностранному фанату, который увидел в ленте матч и захотел угадать его результат. Хашиг, конечно, использует самый примитивный аргумент – теорию заговора, но 6.8 или 7.5 это много.

Еще до начала сезона боялись понимания, что кошки из УЕФА покинули дом, можно мышам на стол. Надеемся, это лишь совпадение, этот момент пока не наступил, ведь бороться с ним почти невозможно. Банально потому, что есть дефицит сильных рефери, всех за Вилковым не отправить.

Иванов и Казарцев не были последовательными

В части правосудия матч ЦСКА и «Краснодара» получился странным. Еще покойный мудрый комментатор Розанов не раз повторял зрителям, чтобы не обманывались повторами – замедленные действия надо уметь считывать. Например, в динамике судья Иванов увидел, как Чалов вместо борьбы за мяч пытался зацепиться за ноги Сафонова. Вместо падения форварда на голкипера или правее от себя, увидели нырок вперед. Симуляция, желтая карточка.

Даже повторы показывают, что Федор падал сознательно. Сам минимальный контакт, напомним, в футболе нарушением правил пока не является. Казарцев при этом позвал Иванова к монитору. После этого судья отменил желтую карточку за симуляцию и указал на «точку». Вот только есть у VAR одна особенность – можно поправить явную ошибку рефери. Но контакт Сафонова и Чалова и попытка симуляции, и намек на фол вратаря.

Так тоже бывает. Форвард не получил травму, а правую ногу тянул к вратарю, не к мячу. Понимаем всех, кто увидел тут пенальти – было близко. Но понимаем и тех, кто видит симуляцию. Но о правосудие говорим не случайно. И первый пенальти еще цветочки. Как быть с тем, что в похожих эпизодах борьбы за летящий мяч по стопе получили Ионов и Карраскаль, но только в ворота «Краснодара» назначили пенальти?

Или дважды ставь пенальти за фолы по неосторожности, или дважды игнорируй борьбу, ссылаясь на то, что задал такую планку единоборств. Тут ведь есть еще один момент. В игре «Ростова» и ЦСКА Глебов в похожем эпизоде ударил по стопе Чалова. Мешков пенальти не назначил, а члены ЭСК РФС поддержали решение. Иванов и Казарцев должны смотреть результаты ЭСК, они знали о том эпизоде и решении экспертов.

Как за две недели могли поменяться правил и рекомендации? Во втором тайме перебивали понятный пенальти в ворота Сафонова, но там все по правилам. Когда игроки двух команд одновременно забегают в штрафную площадь до удара, то нужно перебить. Один эпизод очевидный – третий пенальти, один спорный – первый, а еще два загадочных – Ионова бить можно, а Карраскаля нельзя. Ситуация некрасивая.