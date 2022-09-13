Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Конфликт между Неймаром и Мбаппе пытается уладить Серхио Рамос

сегодня, 09:25

Отношения между нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе продолжают быть напряженными.

С начала сезона Мбаппе недоволен растущим влиянием Неймара в раздевалке, а бразилец считает, что Килиан неоднократно был эгоистичным на поле и за его пределами. Инцидент в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», когда Мбаппе принял решение ударить по воротам во время выхода один на один, но промахнулся, хотя мог отдать пас на Неймара, только усилил конфликт между игроками.

Бразилец старался делать всё, чтобы напряженные отношения с Мбаппе не стали известны СМИ, однако это не получилось. В последние недели конфликт между футболистами пытается уладить Серхио Рамос.

Все новости
Мбаппе — Хакими: «Извинений недостаточно. Ты должен давать мне пасы»
Вчера, 10:53 Видео
Три пенальти и странные коэффициенты. «Краснодар» требует расследовать судейство
11 сентябряВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии29
Марсьяль раскритиковал Сульшера
10 сентября
Мбаппе: «Мы с Неймаром уважаем друг друга»
06 сентября
Селюк считает, что «Локомотив» и «Оренбург» сыграли договорной матч
05 сентября
Нарциссизм вредит Роналду. Криштиану уничтожает то, что сделало его великим
31 августаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии31
Сортировать
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:14
Петушиный на нигера прыгает,так,у второго семья большая,попишут быстро и в канаву!!! Зря петушок воду ламкой мутит,да и Бразилия далеко!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:46
Пауки в золотой банке...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 11:45
А при чем тут прошлые сезоны? Речь идет о реалиях. После нового контракта он поймал звезду. Перес правильно сказал, что Мбаппе не тот, что был раньше. Если сравнить его статистику с Неймаром, то очевидно, что бразилец тащит вперед.
Rattlehead
Rattlehead ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Настолько эгоист, что каждый сезон заканчивает в числе лучших ассистентов команды. В прошлом сезоне так и вовсе был лучшим по данному показателю, отдав больше, чем Месси и Неймар вместе взятые.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:01
Шейхи допустили большую ошибку когда оставили Мбаппе у себя и наделили его такими полномочиями, что он стал чуть ли не главной фигурой в команде. Теперь он "словил звезду" и даже такие авторитетные игроки как Месси или Рамос ему не указ.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:54
MbappeOut
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 10:46
А в чем Неймар не прав-то? Мбаппе эгоист? Эгоист, как минимум, на поле. Не знаю есть ли между ними конфликт, но Неймар тащит ПСЖ вперед, а Мбаппе то вперед, то назад, при чем назад чаще.
По-хорошему француза нужно усадить на лавку, чтобы он немного подумал о своем поведении в футболе. Думаю, он удивится, что без него ПСЖ будет показывать результаты не хуже, чем с ним. Иначе можно забыть, как минимум, о ЛЧ.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:44
А кто у них капитан? Мне кажется он такие конфликты должен разруливать..
barcamilan
barcamilan
сегодня в 10:43
это хорошо
zcbpurr8a6u9
zcbpurr8a6u9
сегодня в 10:40
- Киля, шо ты мне не дал?
- Цыц, Неймар, хочу в Реал!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:31
Да ужжж!!! Атмосфера в команде может сказаться на результате в ЛЧ.
STVA 1
STVA 1 ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 10:31
Они и провалятся. Сто раз твердил что сборище звёзд не есть команда ЗВЕЗДА. А таких звёзд как Мбаппе тем более.
старина
старина
сегодня в 10:30
Санта-барбара какая-то
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:21
Из-за своих принципов и капризов подводят команду.. В ЛЧ могут провалиться ..
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:19
Это нарушение незыблемого принципа животного мира :Две псины дерутся-третья не лезь!
Найманчик
Найманчик
сегодня в 10:17
Я убежден и многие здесь со мной согласятса что этой раздевалкой может управлять только Зидан и ни кто другой!
memphis
memphis
сегодня в 10:07
Прям Санта-Барбора... А кто кого любит в итоге?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:06
Ещё раз убеждаемся, что Галтье свои прямые обязанности не выполняет. Работа тренера в части раздевалки пущена на самотёк.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:59
Сейчас Неймар действительно лидер. Поэтому игроки его уважают. Мбаппе нужно не ныть, а на поле доказывать. Почему он не отдал пас на Неймара? Из-за его эгоизма ПСЖ мог проиграть.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:58, ред.
Рамос:" Девочки-не ссорьтесь"
ОПС
ОПС
сегодня в 09:55
Разделить их по разным командам.
BagioR
BagioR
сегодня в 09:52
Пусть он поднимется еще выше в своем высокомерии . Очень больно будет падать. Весь мир будет следить за этим. Килиан это очередной Робиньо Адриано.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:52
Мбаппе выдавит Неймара из клуба. Можно делать ставки.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:51
Какие страсти! Рамос берётся урегулировать конфликт между Мбаппе и Неймаром. В результате возникают вспышки новых конфликтов. Мбаппе переключается на Месси и начинает его выживать из команды, а Неймар круто наезжает на самого Рамоса, в результате чего получает от него по лбу!
minai
minai
сегодня в 09:40
Не надо мешать. Пока рыло друг другу не расшибут, не успокоятся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 09:38
ПСЖ смотришь, не ?
2fdk77s3ed3z
2fdk77s3ed3z
сегодня в 09:37
Зачем ему это?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:31
Нужно просто убрать Неймара
Nazi
Nazi
сегодня в 09:31
Сколько можно мусолить эту тему :) Конфликты даже в самых благополучных семьях никто не отменял, не то что в футбольном клубе. Они были, есть и будут. Особенно в Париже, где собраны одни из лучших футболистов своего времени.

СМИ нашли хороший кусок хлеба в лице нынешнего ПСЖ, так что они будут сосать пальцы до последней капли крови :)
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:29, ред.
Создание персональных раздевалок решит все проблемы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 