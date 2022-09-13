Конфликт между Неймаром и Мбаппе пытается уладить Серхио Рамос

Отношения между нападающими ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе продолжают быть напряженными.
С начала сезона Мбаппе недоволен растущим влиянием Неймара в раздевалке, а бразилец считает, что Килиан неоднократно был эгоистичным на поле и за его пределами. Инцидент в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», когда Мбаппе принял решение ударить по воротам во время выхода один на один, но промахнулся, хотя мог отдать пас на Неймара, только усилил конфликт между игроками.
Бразилец старался делать всё, чтобы напряженные отношения с Мбаппе не стали известны СМИ, однако это не получилось. В последние недели конфликт между футболистами пытается уладить Серхио Рамос.
По-хорошему француза нужно усадить на лавку, чтобы он немного подумал о своем поведении в футболе. Думаю, он удивится, что без него ПСЖ будет показывать результаты не хуже, чем с ним. Иначе можно забыть, как минимум, о ЛЧ.
По-хорошему француза нужно усадить на лавку, чтобы он немного подумал о своем поведении в футболе. Думаю, он удивится, что без него ПСЖ будет показывать результаты не хуже, чем с ним. Иначе можно забыть, как минимум, о ЛЧ.