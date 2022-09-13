Конфликт между Неймаром и Мбаппе пытается уладить Серхио Рамос

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сегодня, 09:25

Отношения между нападающими ПСЖ и продолжают быть напряженными.

С начала сезона Мбаппе недоволен растущим влиянием Неймара в раздевалке, а бразилец считает, что Килиан неоднократно был эгоистичным на поле и за его пределами. Инцидент в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса», когда Мбаппе принял решение ударить по воротам во время выхода один на один, но промахнулся, хотя мог отдать пас на Неймара, только усилил конфликт между игроками.