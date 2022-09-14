Жоржиньо: «Поттер отлично справляется со своими обязанностями»

Полузащитник «Челси» дал комментарий перед матчем с «Зальцбургом».

Грэм Поттер отлично справляется со своими обязанностями. Он постоянно спрашивает нас, что нам нравится и что не нравится. В команде новые требования, мы должны понимать, что от нас хотят, и помогать друг другу. «Зальцбург» — очень агрессивная команда, которая использует быстрые вертикальные атаки. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре. Это Лига чемпионов, и проходных матчей здесь нет.