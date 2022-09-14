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Жоржиньо: «Поттер отлично справляется со своими обязанностями»

сегодня, 13:08
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Жоржиньо дал комментарий перед матчем с «Зальцбургом».

Грэм Поттер отлично справляется со своими обязанностями. Он постоянно спрашивает нас, что нам нравится и что не нравится. В команде новые требования, мы должны понимать, что от нас хотят, и помогать друг другу. «Зальцбург» — очень агрессивная команда, которая использует быстрые вертикальные атаки. Мы должны хорошо подготовиться к этой игре. Это Лига чемпионов, и проходных матчей здесь нет.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:01
Жоржик, ты за Поттера не беспокойся, ты за себя беспокойся) Ему-то кредит доверия выдали, вот он вам ещё не выдал.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:34
Жоржиньо определил обязанности Г. Поттера, спрашивать футболистов, что им нравится и что не нравится.
И пока Поттер со своими обязанностями справляется на отлично.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:32
Если и сегодня не выигрывать,то когда?!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:15
Ну и тренер спрашивает что нравится
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:11
Челси уже поплыл
Гость
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