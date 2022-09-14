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«Зачем уезжать, если дома всё есть?» Кузманович — о российских игроках

сегодня, 12:09

Бывший футболист «Интера» и «Фиорентины» Здравко Кузманович объяснил, почему мало футболистов из России уезжает в Европу.

Я думаю, российским футболистам просто нравится играть на родине. У них здесь есть все: хорошая зарплата, семья рядом, отличная инфраструктура… Думаю, поэтому их в Европу и не тянет. Тут есть все, чтобы играть и развиваться. К тому же Россия – очень красивая страна. Но в Европе все же играют российские футболисты, несмотря на наличие ряда хороших отечественных команд: ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и другие. Тут интересный чемпионат, да и вы посмотрите только на стадионы этих клубов! На них приятно играть. Тут все условия. Зачем уезжать, если дома всё есть?

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:33
В чем то прав
j6uddzebjc49
j6uddzebjc49
сегодня в 12:32
Им не нужен футбол, на первом месте деньги
Bastardo
Bastardo
сегодня в 12:31
Дом вблизи, семья рядом, огромные зарплаты, отсутствие налога на миллиардеров, родной язык, высокие зарплаты - это есть, не соврать. Интересный чемпионат? Так который год чемпиона знают заранее. Да и то даже такая команда не застрахована от судейских ошибок. Выхода в ЕК теперь нет, сборная играет только товарки. Инфраструктура? Есть стадионы, а вот со сборами вопрос, редко кто в России проводит, хотя может и поменяться. Перспективы роста - фифти фифти. Есть реальные перспективы попадания в топ-клуб, а есть и коррупция с попаданием в состав на детских и взрослых уровнях.
Здравко не здраво перехвалил рпл
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:29
Что ни говори, ключевой момент тут только один, и он обусловлен распилом)

Если сравнить игроков одного класса в России и Бельгии или Италии, то игроки в РПЛ получают в 3-4 больше только официально.

Тот же Дзюба или Соболев получают тут столько же, сколько и лидеры команд Серии А при намного более низком классе, так зачем им рыпаться.

Более того, у нас официальная зарплата считается после вычета налогов, а у них до, поэтому реально если у них игрок получает 3 миллиона евро, то после оплаты налогов у него будет уже 2, а у нас 3 и остаётся.

Всё остальное в пользу бедных. Шикарные стадионы? Да, эти громадины, генерирующие огромные убытки. Только у трёх-четырех клубов реально стадионы, которые оправдывают посещаемость. Я не говорю про ФНЛ.

Семьи? Ну конечно, спросите у жены Кокорина, страдала ли она во Флоренции, кушая прошутто и пекорино романо, а не только санкционку.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:13
В точку!
29sctv8w2ju3
29sctv8w2ju3
сегодня в 12:10
Это сущая правда
Гость
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