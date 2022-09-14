«Зачем уезжать, если дома всё есть?» Кузманович — о российских игроках

Бывший футболист «Интера» и «Фиорентины» Здравко Кузманович объяснил, почему мало футболистов из России уезжает в Европу.
Я думаю, российским футболистам просто нравится играть на родине. У них здесь есть все: хорошая зарплата, семья рядом, отличная инфраструктура… Думаю, поэтому их в Европу и не тянет. Тут есть все, чтобы играть и развиваться. К тому же Россия – очень красивая страна. Но в Европе все же играют российские футболисты, несмотря на наличие ряда хороших отечественных команд: ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и другие. Тут интересный чемпионат, да и вы посмотрите только на стадионы этих клубов! На них приятно играть. Тут все условия. Зачем уезжать, если дома всё есть?
Если сравнить игроков одного класса в России и Бельгии или Италии, то игроки в РПЛ получают в 3-4 больше только официально.
Тот же Дзюба или Соболев получают тут столько же, сколько и лидеры команд Серии А при намного более низком классе, так зачем им рыпаться.
Более того, у нас официальная зарплата считается после вычета налогов, а у них до, поэтому реально если у них игрок получает 3 миллиона евро, то после оплаты налогов у него будет уже 2, а у нас 3 и остаётся.
Всё остальное в пользу бедных. Шикарные стадионы? Да, эти громадины, генерирующие огромные убытки. Только у трёх-четырех клубов реально стадионы, которые оправдывают посещаемость. Я не говорю про ФНЛ.
Семьи? Ну конечно, спросите у жены Кокорина, страдала ли она во Флоренции, кушая прошутто и пекорино романо, а не только санкционку.
Если сравнить игроков одного класса в России и Бельгии или Италии, то игроки в РПЛ получают в 3-4 больше только официально.
Тот же Дзюба или Соболев получают тут столько же, сколько и лидеры команд Серии А при намного более низком классе, так зачем им рыпаться.
Более того, у нас официальная зарплата считается после вычета налогов, а у них до, поэтому реально если у них игрок получает 3 миллиона евро, то после оплаты налогов у него будет уже 2, а у нас 3 и остаётся.
Всё остальное в пользу бедных. Шикарные стадионы? Да, эти громадины, генерирующие огромные убытки. Только у трёх-четырех клубов реально стадионы, которые оправдывают посещаемость. Я не говорю про ФНЛ.
Семьи? Ну конечно, спросите у жены Кокорина, страдала ли она во Флоренции, кушая прошутто и пекорино романо, а не только санкционку.
Здравко не здраво перехвалил рпл
Здравко не здраво перехвалил рпл