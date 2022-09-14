«Зачем уезжать, если дома всё есть?» Кузманович — о российских игроках

Бывший футболист «Интера» и «Фиорентины» объяснил, почему мало футболистов из России уезжает в Европу.

Я думаю, российским футболистам просто нравится играть на родине. У них здесь есть все: хорошая зарплата, семья рядом, отличная инфраструктура… Думаю, поэтому их в Европу и не тянет. Тут есть все, чтобы играть и развиваться. К тому же Россия – очень красивая страна. Но в Европе все же играют российские футболисты, несмотря на наличие ряда хороших отечественных команд: ЦСКА , «Зенит», «Динамо» и другие. Тут интересный чемпионат, да и вы посмотрите только на стадионы этих клубов! На них приятно играть. Тут все условия. Зачем уезжать, если дома всё есть?