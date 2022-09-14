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Новичок «Динамо» Даса: «В Нидерландах Слуцкий был легендой!»

сегодня, 10:49

Новичок «Динамо» Эли Даса поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, с которым он работал в «Витессе».

Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.

Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в «Рубине», а это многое говорит о нём как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
Там,на легальных плантациях конопли,Лёня и скурвился,В российских реалиях восстановление мозгов и чувств на место идёт болезненно,в этом и причина временных неудач "Рубина".А пока,начав сезон неудачно,он опять в лидерах.
Capral
Capral
сегодня в 11:06
Лёня очень толковый, талантливый тренер! Но ему надо отдохнуть от футбола, привести себя в порядок. Желаю ему удачи, и уверен- у него всё получится!!!
makkie
makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:05
Самое забавное, что Слуцкий в итоге ушёл из Витесса )))
makkie
makkie
сегодня в 11:03
Слуцкий давно выезжает на старом багаже.
Из новых успехов у него ничего нет, одни провалы сейчас.
Но как человек всё равно заслуживает уважения!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:58
Самое легендарное его интервью, это когда он сказал, что уйдёт из клуба только если владелец у него от**сёт.

Перпутал английские слова to sack (увольнять) и to 86 (сосать)

Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:53, ред.
У нас он тоже легенда, только КВНа и рэпа.
Гость
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