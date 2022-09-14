Новичок «Динамо» Даса: «В Нидерландах Слуцкий был легендой!»

Новичок «Динамо» поделился мнением о главном тренере «Рубина» , с которым он работал в «Витессе».

Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.