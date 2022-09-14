Новичок «Динамо» Даса: «В Нидерландах Слуцкий был легендой!»

Новичок «Динамо» Эли Даса поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, с которым он работал в «Витессе».
Я работал со Слуцким в «Витессе». Вы все знаете, что это за человек. В Нидерландах он был легендой! После игры он никогда не отказывал в интервью, всегда был весел. Отличный мужик и классный тренер.
Он вылетел из РПЛ в прошлом сезоне? В футболе всё возможно. Но он остался в «Рубине», а это многое говорит о нём как о человеке. У него есть амбиции вернуться обратно. Он хочет выигрывать и снова быть в топе.
Перпутал английские слова to sack (увольнять) и to 86 (сосать)
https://www.youtube.com/watch?v=T6G85Sx5kZ0
Перпутал английские слова to sack (увольнять) и to 86 (сосать)