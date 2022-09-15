Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктураФранция. Лига 1 2022/2023

«Лилль» хочет выкупить стадион «Пьер Моруа»

сегодня, 11:35

«Лилль» интересуется возможностью выкупа своего домашнего стадиона «Пьер Моруа».

Зимой клуб дважды направлял обращение по поводу желания выкупить арену, однако компания, которая владеет сооружением, ответила отказом. Покупка клубом стадиона — личная инициатива генерального директора «догов» Оливье Летанга. В январе клуб предпринял новую попытку, улучшив предложение, но и оно было отвергнуто. Инвестиционный фонд акционеров «Лилля» попытался возобновить переговоры со строительной группой о возможной продаже стадиона в апреле. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Лица, заинтересованные в покупке арены, называют свои предложения «вполне достойными», но компания, владеющая стадионом, считает это несущественным, что может говорить о нежелании продавать сооружение.

В клубе уверены, что территория, расположенная рядом со стадионом, не используется в полной мере. Руководство «догов» полагает, что на данной территории можно проводить много нефутбольных мероприятий. Помимо этого, в «Лилле» уверены, что арендная плата за стадион является слишком высокой.

Сообщается, что «Лилль» намерен выкупить стадион, чтобы в дальнейшем пополнять бюджет клуба за счет ряда мероприятий и спонсорских соглашений. Однако на данный момент воплощение этой задумки маловероятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лилль
Перевод с lequipe.fr
Чеферин уверен, что Испания и Португалия примут чемпионат мира в 2030 году
05 сентября
В Российской Премьер-Лиге с октября будут играть новым мячом
05 сентября Фото
«Рубин» создал команду для Медиалиги
05 сентября
Чернышов: «Федун оставил после себя хорошую инфраструктуру»
24 августа
Еремякин: «Нам предлагают переоборудовать стадион под Fan ID за свой счёт»
23 августа
Экс-президент РПЛ Хачатурянц откроет детскую футбольную академию в Москве
19 августа
Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 12:37
Пора выкупать, это правильное решение.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:25
Удачи в этом
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:54
этим Лилл явно показывает свои высокее омбиции. команда метит в конкуренты ПСЖ
drug01
drug01
сегодня в 11:36
Дело хорошее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 