«Лилль» хочет выкупить стадион «Пьер Моруа»

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сегодня, 11:35

«Лилль» интересуется возможностью выкупа своего домашнего стадиона «Пьер Моруа».

Зимой клуб дважды направлял обращение по поводу желания выкупить арену, однако компания, которая владеет сооружением, ответила отказом. Покупка клубом стадиона — личная инициатива генерального директора «догов» Оливье Летанга. В январе клуб предпринял новую попытку, улучшив предложение, но и оно было отвергнуто. Инвестиционный фонд акционеров «Лилля» попытался возобновить переговоры со строительной группой о возможной продаже стадиона в апреле. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Лица, заинтересованные в покупке арены, называют свои предложения «вполне достойными», но компания, владеющая стадионом, считает это несущественным, что может говорить о нежелании продавать сооружение.

В клубе уверены, что территория, расположенная рядом со стадионом, не используется в полной мере. Руководство «догов» полагает, что на данной территории можно проводить много нефутбольных мероприятий. Помимо этого, в «Лилле» уверены, что арендная плата за стадион является слишком высокой.

Сообщается, что «Лилль» намерен выкупить стадион, чтобы в дальнейшем пополнять бюджет клуба за счет ряда мероприятий и спонсорских соглашений. Однако на данный момент воплощение этой задумки маловероятно.