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«Рубин» создал команду для Медиалиги

вчера, 17:44

«Рубин» создал команду для Медиалиги. Таким образом, казанский клуб станет первым среди профессиональных команд, кто примет участие в Медиалиге.

За «Рубин» в этом соревновании могут сыграть бывшие футболисты команды Евгений Баляйкин и Олег Кузьмин, игроки из академии, а также хип-хоп-исполнитель Нурминский.

Новый сезон Медиалиги начнется в середине сентября.

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Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 01:24
Бббббббббб.... Ну наверно это весело .... Забыли только уже наверно для чего существует футбольный клуб... А жаль (((((((((
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Лучше б Рубин создал свою команду.
MIvan
MIvan
сегодня в 00:02
Продюсером Дзюбу пусть возьмут.
Андрей СМ
Андрей СМ
вчера в 22:52
А как же Лисакович🙄🙄🙄🙄 кто фото для инсты делать будет🤣🤣🤣🤣
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:56
Напоминает ситуацию со Сбербанком:
сбермаркет, сберЕАптека, сберзвук, деливери, 2Гис, Самокат, кофейные автоматы в отделениях.
Какой только xepней не занимаются, а нормальные шустрые банкоматы установить не могут, больше половины - это древние, скрипучие , невыносимо медленные аппараты.
Так же и Рубин, основная команда вылетела с треском в ФНЛ. Посещаемость никакая. Зато создают команду в медиалиге. Дурдом
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 20:34
Ещё в позапрошлом сезоне, всю основу туда перевели вместе с тренером :)
112910415
112910415
вчера в 20:18
решение смотрится, мягко говоря, не совсем разумным !
memphis
memphis
вчера в 20:07
Так вот зачем они вылетели. Учитывая вечного чемпиона, может всем стоит туда уйти. Спартак вообще в топ по лайкам будет
008Maximus
008Maximus
вчера в 19:59
Лишь бы людям нравилось
valt134
valt134
вчера в 19:59
Я думал у Рубина и других забот хватает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:37
Татнефть ещё кого-то развалила и его бизнес забрала себе???
d1metras
d1metras
вчера в 19:29
Из нормальной команды превратились в цирк шапито.
FC RSM
FC RSM
вчера в 19:28
"Рубин создал команду для медиалиги".
Так вот, почему у них ничего не получается!))
4fk4vkmsgrxm
4fk4vkmsgrxm
вчера в 19:02
Нечем больше заняться?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:57
То есть можно поздравить татар, что футбола в городе больше не будет ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:52
«Рубин» создал команду для Медиалиги .

Наконец-то Слуцкому нашли достойную работу !)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:51
Кому это интересно?
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:39, ред.
Рубину надо думать как вернуть Барселониский сезон,
Детский игра каждом углу улицы можно найти
zooveterinar
zooveterinar ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:32
Поющий и танцующий!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:28
Леня,уже одну создал,для фнл!!!
adekvat
adekvat ответ Loko57 (раскрыть)
вчера в 18:20
Согласен Слуцкий туда основную команду скоро выведет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:13, ред.
Ну с "Рубином" понятно, там главный инфлюэнсер БигМак, как сейчас говорится, по Youtube-интервью не переставая ходит, в КВН шутит, рэп читает

"Эйт севен сикс файв, ФНЛ суперкайф"

То есть блогер как минимум уже будет, а остальные профи, это как и у команд Медиалиги примерное соотношение))
dok66
dok66
вчера в 18:08
Ну в Медиалиге Слуцкий точно зажжет . Всякие блогеры точно в тень уйдут .
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
В ФНЛ не получается, хоть в медиа пространстве феерить будете . Самое главное чтобы Слуцкий был !)
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 17:52
Слуцкий у Уткина после позорного сезона жаловался что, мол резерва не хватило. Академия дно.
Поэтому....надо создать команду для Медиалиги....
В принципе...логично.
Loko57
Loko57
вчера в 17:50
Рубин уже сам давно команда Медиалиги!
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:46
Рубину о другом думать надо
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