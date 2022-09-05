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вчера, 17:44

«Рубин» создал команду для Медиалиги. Таким образом, казанский клуб станет первым среди профессиональных команд, кто примет участие в Медиалиге.

За «Рубин» в этом соревновании могут сыграть бывшие футболисты команды и Олег Кузьмин, игроки из академии, а также хип-хоп-исполнитель Нурминский.

Новый сезон Медиалиги начнется в середине сентября.