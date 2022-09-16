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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Петржела: «Семак, как Путин, он может ещё 20 лет править „Зенитом“»

сегодня, 10:17

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может ещё долго тренировать питерский клуб.

Сергей Семак поднял «Зенит» с колен. Манчини и Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии.

Нельзя отрицать успешность тренерской мысли Семака. Он очень подходит «Зениту», как и «Зенит» подходит ему. Пока конкуренции у «Зенита» нет, поэтому Семак будет продолжать коллекционировать трофеи.

Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Путин.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:38
Ох и дорогое удовольствие - это поднятие с колен.
3tsmvytnjpp4
3tsmvytnjpp4
сегодня в 12:13
лизнул так лизнул...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:03
В газовой трубе давление гарантирует вам долгое правление.
m5dmxk99neyt
m5dmxk99neyt
сегодня в 11:58
Нипадеццки штырит чешского старпёра
ОПС
ОПС
сегодня в 11:51
Урежут бюджет, уйдут бразильцы и все закончится.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 11:51
Семак скоро будит тренировать сборную России. Скринте
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 11:47
Большего зашквара придумать сложно
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 11:46
Сергей Семак поднял «Зенит» с колен
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329363/semak-sergey-zenit 16.09.2022
Это точно! А то что делают на коленях мы все знаем!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:45
Поэтому Бавария и не подписала Холанда, потому что в важных матчах у него ещё не достаточно опыта, чтобы приносить успех. А Гвардиоле норм, ему можно ещё лет 20ть не выигрывать ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:42, ред.
Зенитом правят игроки, бразильцы. Захотели и слили в кубке матч.
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 11:23
Матч на Кубок это отчетливо показал!!!!!!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:21
Семак и править вещи несовместимые !
старина
старина
сегодня в 11:12
Ему пора завязывать
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 11:03
к сожалению для нас намек видимо обоснованный
Sylpheed
Sylpheed
сегодня в 10:57
Это он глумиться или что?)) Не понятно по тексту, сарказм или нет? :D
Elliada
Elliada
сегодня в 10:52
Бавария 10 лет подряд становится чемпионом Германии. Но за это время у них поменялось несколько тренеров. Причина одна - судят по выступлению в ЛЧ. А у Зенита похоже критерий успешности тренера - победа в РПЛ. Тогда он надолго останется в Зените. Пока газ не закончится
Tex
Tex
сегодня в 10:42
Главное что бы новый футбол не стали изобретать через 20 лет...
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 10:36
Интересно вот мне стало, а до Семака Зенит на коленях что делал?
allemz
allemz
сегодня в 10:33
Сережа окажется за бортом только в случае возвращения российских клубов в еврокубки, тренера посильнее найдут.
На что Петржела намекает? Еще 20 лет наших клубов там не будет?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:27
хаха))
Ну пан Властимил, так же нельзя)
У нас особый путь)
Сейчас у Сережи будет второй срок, после на 4 года придет некий тренер из Зенита, которого "выберут болельщики", он увеличит срок тренерства на 6 лет, и вновь вернется Семак, чтобы вести Зенит к светлому будущему))))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:27, ред.
Где вы вообще находите этого деятеля .
"Сергей Семак поднял Зенит с колен" , это вообще шедевральное выражение , с правом стать крылатой фразой столетия !)))
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 10:24
Ужас...
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