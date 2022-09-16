Петржела: «Семак, как Путин, он может ещё 20 лет править „Зенитом“»

Бывший тренер «Зенита» считает, что может ещё долго тренировать питерский клуб.

Сергей Семак поднял «Зенит» с колен. Манчини и Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии.

Нельзя отрицать успешность тренерской мысли Семака. Он очень подходит «Зениту», как и «Зенит» подходит ему. Пока конкуренции у «Зенита» нет, поэтому Семак будет продолжать коллекционировать трофеи.

Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Путин.