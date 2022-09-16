Петржела: «Семак, как Путин, он может ещё 20 лет править „Зенитом“»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Сергей Семак может ещё долго тренировать питерский клуб.
Сергей Семак поднял «Зенит» с колен. Манчини и Луческу были не особо заинтересованы в работе, поэтому после них клуб был в плохом состоянии.
Нельзя отрицать успешность тренерской мысли Семака. Он очень подходит «Зениту», как и «Зенит» подходит ему. Пока конкуренции у «Зенита» нет, поэтому Семак будет продолжать коллекционировать трофеи.
Сколько лет он будет руководить? Может еще хоть 20 лет править «Зенитом», как Путин.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329363/semak-sergey-zenit 16.09.2022
Это точно! А то что делают на коленях мы все знаем!)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1329363/semak-sergey-zenit 16.09.2022
Это точно! А то что делают на коленях мы все знаем!)))
На что Петржела намекает? Еще 20 лет наших клубов там не будет?
На что Петржела намекает? Еще 20 лет наших клубов там не будет?
Ну пан Властимил, так же нельзя)
У нас особый путь)
Сейчас у Сережи будет второй срок, после на 4 года придет некий тренер из Зенита, которого "выберут болельщики", он увеличит срок тренерства на 6 лет, и вновь вернется Семак, чтобы вести Зенит к светлому будущему))))
Ну пан Властимил, так же нельзя)
У нас особый путь)
Сейчас у Сережи будет второй срок, после на 4 года придет некий тренер из Зенита, которого "выберут болельщики", он увеличит срок тренерства на 6 лет, и вновь вернется Семак, чтобы вести Зенит к светлому будущему))))
"Сергей Семак поднял Зенит с колен" , это вообще шедевральное выражение , с правом стать крылатой фразой столетия !)))
"Сергей Семак поднял Зенит с колен" , это вообще шедевральное выражение , с правом стать крылатой фразой столетия !)))