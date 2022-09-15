Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Данилу: «Мы начали не очень хорошо, действовали слишком расслабленно»

сегодня, 11:12
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Данилу оценил игру команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа (3:1).

Это была непростая игра с мощной атмосферой. Мы начали не очень хорошо, действовали слишком расслабленно. Нам не хватало резкости в действиях с мячом.

Соперник неплохо действовал в такие моменты. Но в дальнейшем мы улучшили качество действий. Это делает игру проще. Мы играем довольно часто, каждые три дня, поэтому порой могут возникать трудности в плане физических кондиций. Ты устаешь, когда игра в первую очередь требует от тебя физических усилий.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сучич — о матче с «Челси»: «Нам пришлось серьёзно попотеть»
Сегодня, 10:32
Окафор: «У нас великолепная команда»
Сегодня, 09:51
Спаллетти: «Мы с наслаждением проживаем эти волшебные еврокубковые вечера»
Сегодня, 09:47
Распадори: «Мы здорово начали сезон, но необходимо трудиться и дальше»
Сегодня, 09:40
Ндомбеле: «Мы здорово сыграли на очень непростом стадионе»
Сегодня, 09:31
Ван Бронкхорст: «Матч был неплохим, чего не скажешь о результате»
Сегодня, 09:20
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:14
Хорошо хоть закончить успели
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 