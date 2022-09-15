Данилу: «Мы начали не очень хорошо, действовали слишком расслабленно»

Полузащитник ПСЖ оценил игру команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа (3:1).

Это была непростая игра с мощной атмосферой. Мы начали не очень хорошо, действовали слишком расслабленно. Нам не хватало резкости в действиях с мячом.

Соперник неплохо действовал в такие моменты. Но в дальнейшем мы улучшили качество действий. Это делает игру проще. Мы играем довольно часто, каждые три дня, поэтому порой могут возникать трудности в плане физических кондиций. Ты устаешь, когда игра в первую очередь требует от тебя физических усилий.