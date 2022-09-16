ФИФА отклонила обращение об исключении Эквадора из состава участников ЧМ

Апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации на тему исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира в Катаре.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, которое было связано с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола на почве того, что юрист сборной Чили нашел свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо. В документе сказано, что футболист является колумбийцем.
В пресс-релизе ФИФА сказано, что представленные документы дают право считать, что Кастильо имеет на данный момент постоянное эквадорское гражданство.
На мировом первенстве Эквадор сыграет в группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.
Почти прошли через отбор,но натолкнулись на забор.
А за забором псы сидят и все за океан глядят.
Почти прошли через отбор,но натолкнулись на забор.
А за забором псы сидят и все за океан глядят.
Считаю, что справедливо.
А вот на счет Чили...очень низко так поступать. Ощущение, будто не могут смириться с невыходом, когда еще 8 лет назад играли в плей-офф ЧМ.
На ЧМ нужно было проходить самим через отбор, а не через суд
Считаю, что справедливо.
А вот на счет Чили...очень низко так поступать. Ощущение, будто не могут смириться с невыходом, когда еще 8 лет назад играли в плей-офф ЧМ.
На ЧМ нужно было проходить самим через отбор, а не через суд
всем ФИФАм жару задаёт,
а если станут гадить снова,
то отпинает их Нобоа.
всем ФИФАм жару задаёт,
а если станут гадить снова,
то отпинает их Нобоа.