ФИФА отклонила обращение об исключении Эквадора из состава участников ЧМ

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сегодня, 21:39

Апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации на тему исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира в Катаре.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, которое было связано с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола на почве того, что юрист сборной Чили нашел свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо. В документе сказано, что футболист является колумбийцем.

В пресс-релизе ФИФА сказано, что представленные документы дают право считать, что Кастильо имеет на данный момент постоянное эквадорское гражданство.

На мировом первенстве Эквадор сыграет в группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.