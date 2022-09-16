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ФИФА отклонила обращение об исключении Эквадора из состава участников ЧМ

сегодня, 21:39

Апелляционный комитет ФИФА отклонил обращение Федерации футбола Чили и Перуанской футбольной федерации на тему исключения сборной Эквадора из числа участников чемпионата мира в Катаре.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА прекратил разбирательство, которое было связано с обвинением в адрес Эквадорской федерации футбола на почве того, что юрист сборной Чили нашел свидетельство о рождении защитника сборной Эквадора Байрона Кастильо. В документе сказано, что футболист является колумбийцем.

В пресс-релизе ФИФА сказано, что представленные документы дают право считать, что Кастильо имеет на данный момент постоянное эквадорское гражданство.

На мировом первенстве Эквадор сыграет в группе с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:56
Как мы :
Почти прошли через отбор,но натолкнулись на забор.
А за забором псы сидят и все за океан глядят.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 22:51
Изначально глупая цель была, лишить всю сборную из-за махинаций одного игрока. Так-то если копнуть любую команду/клуб то везде есть чёрные дела и все это понимают.
протон
протон
сегодня в 22:40
Вспоминается, как те же чилийцы в 1989 году устроили провокацию с их вратарём, в которого якобы что-то бросили с трибуны на матче в Бразилии, и затем требовали, чтобы Бразилию (!!!) дисквалифицировали, и Чили поехала на ЧМ-90 вместо неё. К счастью, этого не случилось.
Считаю, что справедливо.
А вот на счет Чили...очень низко так поступать. Ощущение, будто не могут смириться с невыходом, когда еще 8 лет назад играли в плей-офф ЧМ.
На ЧМ нужно было проходить самим через отбор, а не через суд
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 22:00
Могучий эквадорский флот
всем ФИФАм жару задаёт,
а если станут гадить снова,
то отпинает их Нобоа.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:57
И хорошо,ведать Эквадор еще костью в горле американцам не стал!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:55
Любой ценой хотят попасть на ЧМ....нужно было лучше играть, а не копаться в чужом грязном белье!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:47
Хотели не мытьем так катанием
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:43
Правильное решение.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Спорт вне политики
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