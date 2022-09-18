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Канищев: «Судейство всегда было в пользу „Зенита“, но это норма»

сегодня, 15:06

Бывший российский нападающий Александр Канищев считает, что судейство в России заточено в пользу «Зенита», и это норма.

Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома». Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе. Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные.

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Все комментарии
rojwood
rojwood ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:06
а почему только газпром убирать ?!?
тогда у всех убирайте спонсоров и посмотрим ,как масквичи будут кормить шесть клубов - дармоедов !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:05
А с какой стати это стало нормой? Тогда и откаты - это норма, и взятки - это норма. От таких норм надо ходить срочно.
Futurista
Futurista ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 16:50
Чемпион России 95, 98, 99...лучший нападающий 1995...
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 16:46
Ну да, Карась тащил динамо весь первый тайм, но это мы опустим, еще гад чистую красную дал.... ТАк еще пенку не дал чистую на Ловрене в пользу Зенита.. Так еще и в ворота Зенит пенки не нарисовал, Карасев виноват, что динамо до штрафной дойти и упасть не смогло за весь матч(
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 16:46
Канащев это вообще кто?
Futurista
Futurista
сегодня в 16:33, ред.
Если отлучить Зенит от газового спонсора всё встанет на свои места...даже болельщики Зенита это понимают)...
Союзник противников
Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:11, ред.
Зато легендарное ленинградское "Динамо" выгнали из города,отобрав стадион, и вообще вычеркнули "из памяти народной".

Теперь Москва(которую они люто ненавидят, но страстно мечтают туда переехать) числом 14 млн содержит 5 клубов РПЛ(а "Большая"-и все шесть), а бедная столица ГАЗПРОМА и Конституционного суда страны - один клуб на 5,5 млн человек. И гордятся: Мы бьём москалей!

Что поделаешь, теория "Один кишлак-один ишак" в действии. Хорошо хоть нужда заставила накупить бразильянцев и объявить их этнически чистыми "белоснежками". А то вопили "В наших цветах нет чёрного", да и сейчас смотрят на наших африканцев с нескрываемым презрением.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:06
Причем там судьи?! Проиграли абсолютно по делу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:05
В газпроме через таких деятелей как гена орлов пытаются переписать историю футбола в нашей стране и выделить особое место зениту хотя люди знающие советский футбол особо и не помнят зенит так как это была посредственная, ничем не отметившаяся команда.
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 16:03
62овый был нападающий
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 16:03
Да уж...Я проснулся на моменте,когда две команды стояли в центре поля и "Зенит" лениво перекатывал без сопротивления мяч между игроками минут пять.О-о-очень удивился,думал,что перерыв и тренируются резервисты,но двух мячей не нашли.
Оказалось,что думали :Как жить дальше???
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:53
Зенит был слаб и не особо хотел играть, но Динамо было просто никакущее и даже немотивированный Зенит его обыграл в прогулочном темпе. И никакой Карасёв здесь ни при чём!
Союзник противников
Союзник противников ответ rojwood (раскрыть)
сегодня в 15:51
Ваши возражения из прошлой истории всегда вызывают у меня гомерический смех.Уже который год не можете разобраться :В чьём судке бьётся этот жирный карась?Против кого принято им решение,тот и отдаёт его в другой садок, и так до бесконечности.А уж знание :Кого тот ,или иной ненавидит,это из разряда сокровенных.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:47
Проигрывающий всегда видит несправедливость со стороны выигрывающего.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:46
    rojwood
    rojwood ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 15:45
    опять ниочем...
    факты где?
    тот же карась ненавидит Зенит .
    Союзник противников
    Союзник противников ответ rojwood (раскрыть)
    сегодня в 15:42
    А чего ты так возбудился? Так было,есть и будет всегда,хоть у нас,хоть в явропах.
    Был гегемоном "Спартак",спорные решения принимались в его пользу,был ЦСКА-то же самой(ваши вопли "Гинер всё купил"),был "Рубин"-то же самое,у реалов-барселон-юве-та же хрень.
    Для разнообразия иногда появляются буйные лысые мужики,типа Коллины и удаляют какого-нибудь фаворита,становясь легендой.
    С сильным не борись,с богатым не судись...
    rojwood
    rojwood ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 15:40
    рфс,рпл,кдк, - состоят на 90% из бывших спартака и цска !!!
    судьи на 70% -из масквы! дикторши - почти все за спартак или цска !
    газпром спонсор и не более....
    rojwood
    rojwood
    сегодня в 15:37
    каДнищев приведи факты !!!
    трепаться все (бывшие в особенности) любят ....а факты где ?!?
    Я могу привести много фактов,когда нагло засуживают Зенит!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 15:25
    Цитаты из работы В.И.Ленина "Ценное признание Питирима Сорокина".
    Nottrow
    Nottrow
    сегодня в 15:25
    Уважающий себя футболист никогда такую чушь бы не выдал.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 15:14, ред.
    Дайте другим командам своих судей и с гегемонией "Зенита" будет покончено!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:13
    И не только судейский корпус под управлением людей Газпрома, весь футбол , в том числе и РФС придаток Газпрома . И это уже давно даже не шифруется . Газпром рулит !(
    Бoрат
    Бoрат
    сегодня в 15:09
    Что за бред?
    Как же это стыдно и недостойно - не уметь признавать поражения и тот факт, что кто-то играет лучше других
    А списывать всё на судей, вобще последнее дело
    Гость
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