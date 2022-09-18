Канищев: «Судейство всегда было в пользу „Зенита“, но это норма»

Бывший российский нападающий Александр Канищев считает, что судейство в России заточено в пользу «Зенита», и это норма.
Судейство всегда было в большей части в пользу «Зенита», но это норма. Судейский корпус ориентирован на то, что в руководстве этих организаций, где управляют судьями, сидят люди, зависящие от «Газпрома». Поэтому всегда какое-то спорное решение принималось в пользу «Зенита». И это не только в матче с «Динамо» было, это в принципе. Но определяющим является то, что не только в «Динамо», но и в других клубах нет игроков соответствующего уровня. Есть «Зенит» и есть все остальные.
Теперь Москва(которую они люто ненавидят, но страстно мечтают туда переехать) числом 14 млн содержит 5 клубов РПЛ(а "Большая"-и все шесть), а бедная столица ГАЗПРОМА и Конституционного суда страны - один клуб на 5,5 млн человек. И гордятся: Мы бьём москалей!
Что поделаешь, теория "Один кишлак-один ишак" в действии. Хорошо хоть нужда заставила накупить бразильянцев и объявить их этнически чистыми "белоснежками". А то вопили "В наших цветах нет чёрного", да и сейчас смотрят на наших африканцев с нескрываемым презрением.
Теперь Москва(которую они люто ненавидят, но страстно мечтают туда переехать) числом 14 млн содержит 5 клубов РПЛ(а "Большая"-и все шесть), а бедная столица ГАЗПРОМА и Конституционного суда страны - один клуб на 5,5 млн человек. И гордятся: Мы бьём москалей!
Что поделаешь, теория "Один кишлак-один ишак" в действии. Хорошо хоть нужда заставила накупить бразильянцев и объявить их этнически чистыми "белоснежками". А то вопили "В наших цветах нет чёрного", да и сейчас смотрят на наших африканцев с нескрываемым презрением.