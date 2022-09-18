«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» в десятом туре РПЛ

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сегодня, 16:03

«Оренбург» в рамках 10 тура РПЛ в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» со счётом 2:0.

В первом тайме отличился Тимур Аюпов, во втором — Александр Эктов. В обоих случаях ассистировал Лукас Вера.

«Оренбург» догнал «Пари НН» в турнирной таблице, у обеих команд по 12 очков. «Оренбург» — 9-й, выше благодаря этой победе. «Пари НН» — 10-й.