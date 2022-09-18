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«Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» в десятом туре РПЛ

сегодня, 16:03
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

«Оренбург» в рамках 10 тура РПЛ в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» со счётом 2:0.

В первом тайме отличился Тимур Аюпов, во втором — Александр Эктов. В обоих случаях ассистировал Лукас Вера.

«Оренбург» догнал «Пари НН» в турнирной таблице, у обеих команд по 12 очков. «Оренбург» — 9-й, выше благодаря этой победе. «Пари НН» — 10-й.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 17:14, ред.
Я немного отойду от футбола.... Но как же противно смотреть на уже пустые требуны в Ростове, Нижнем Новгороде, Сочи - а что же будет когда фан id везде "заработает"? По весне и погода еще хуже будет и отпуска закончатся.... Тут либо " Спортивные" бары будут бабло сшибать либо дома смотреть в компании друзей будет более приятнее.
Такие стадионы построили и они пустуют, напоминает чемпионат мира в южной Африке - там тоже стадионы после ЧМ пустуют...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:32
Молодцы.... а то после Зенита совсем печалька была
drug01
drug01
сегодня в 16:31
Это важная победа
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:25
Нет патриотов в своем отечестве. Якакие то пари
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:14
Это "Зенит" их натренировал.А "Локо" подкачал-расслабил ПАРИжан.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:09
Оренбург бескомпромиссная команда имеющая в графе ничьи "ноль" - так что тут или-или. С чем оренбуржцев и поздравляю))
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:04
После 0:8 надо было что-то делать.
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