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«Арсенал» разгромил «Брентфорд» и вернул лидерство в АПЛ

сегодня, 15:57
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Лондонский «Арсенал» в рамках 8 тура АПЛ за 50 минут разгромил на выезде «Брентфорд» — 3:0.

По голу записали на свой счёт Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабио Вийера. Букайо Сака отдал две голевые передачи.

«Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице, «Брентфорд» — девятый.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 17:57
Визуально как то уж легко Арсенал обыграл неуступчивых в своих стенах пчел! Команда проделала отличную работу и добилась нужного результата! В очередной раз хочу выделить игру Вильяма Салиба! Очередной идеальный матч! У парня железные нервы! Так легко выходил из под прессинга, молодец. Плюс небоится обыгрывать вблизи штрафной, это говорит об уверенности игрока в своих силах.
Немного напрягают действия Артеты с заменами. Команда уверенно побеждает, ну выпусти ты молодых игроков минуте так на 80-й! Пусть получают опыт. Тот же Маркиньос заслуживает больше игровых минут. Еще одна приятная новость, Итан Нванери стал самым молодым игроком выходившим на поле в АПЛ - 15 ЛЕТ и 181 днень! Думаю не каждый болельщик Арсенала знаел этого парня до сегодняшнего дня. Говорят парень очень талантлив, поглядим
Всех пушкарей еще раз с победой!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Давненько не было видно такого Арсенала.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 17:34
Надолго ли? Два друга будут вести борьбу за победу в АПЛ, но победителем выйдет Гвардиола, он опытнее, да и команда у него мощнее.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 17:19
Арсенал очень мощно идёт в этом сезоне. Может сумеют удержать победу в этом сезоне. Очень надеюсь, что они выиграют АПЛ в этом сезоне. Хоть я и не болельщик Арсенала. Букайо Сака в этом сезоне много результативных действий делает. Очень прибавил в этом сезоне. Если так и продолжит расти, то у него может быть очень хорошее будущее в футболе. Габриэль Жезус тоже в деле. Успехов и больших побед Арсеналу в АПЛ!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:34
Хороший матч получился...
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 16:20
Легко ..
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:15
Успешная игра Арсенала и Тоттенхэма в этом сезоне, и вcpaтая у Ливерпуля позволяет рассчитывать, что мерсисайдев по окончании сезона не будет в лигочемпионской четверке
И это очень радует
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 15:59
Дежурно вышло. Ждал от Брентфорда сопротивления, хотя и так неплохо.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:58
С заслуженной Победой оружейников !
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