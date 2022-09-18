«Арсенал» разгромил «Брентфорд» и вернул лидерство в АПЛ

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сегодня, 15:57

Лондонский «Арсенал» в рамках 8 тура АПЛ за 50 минут разгромил на выезде «Брентфорд» — 3:0.

По голу записали на свой счёт Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабио Вийера. Букайо Сака отдал две голевые передачи.

«Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице, «Брентфорд» — девятый.