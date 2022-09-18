«Арсенал» разгромил «Брентфорд» и вернул лидерство в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в рамках 8 тура АПЛ за 50 минут разгромил на выезде «Брентфорд» — 3:0.
По голу записали на свой счёт Вильям Салиба, Габриэл Жезус и Фабио Вийера. Букайо Сака отдал две голевые передачи.
«Арсенал» вернулся на первое место в турнирной таблице, «Брентфорд» — девятый.
Немного напрягают действия Артеты с заменами. Команда уверенно побеждает, ну выпусти ты молодых игроков минуте так на 80-й! Пусть получают опыт. Тот же Маркиньос заслуживает больше игровых минут. Еще одна приятная новость, Итан Нванери стал самым молодым игроком выходившим на поле в АПЛ - 15 ЛЕТ и 181 днень! Думаю не каждый болельщик Арсенала знаел этого парня до сегодняшнего дня. Говорят парень очень талантлив, поглядим
Всех пушкарей еще раз с победой!
Немного напрягают действия Артеты с заменами. Команда уверенно побеждает, ну выпусти ты молодых игроков минуте так на 80-й! Пусть получают опыт. Тот же Маркиньос заслуживает больше игровых минут. Еще одна приятная новость, Итан Нванери стал самым молодым игроком выходившим на поле в АПЛ - 15 ЛЕТ и 181 днень! Думаю не каждый болельщик Арсенала знаел этого парня до сегодняшнего дня. Говорят парень очень талантлив, поглядим
Всех пушкарей еще раз с победой!
И это очень радует
И это очень радует