Новая форма сборной Бельгии дополнена узором в виде пламени

Сборная Бельгии показала новую форму для участия на чемпионате мира в Катаре.
Футболка выполнена в красном цвете с черными и желтыми деталями. На рукавах имеется узор в виде пламени. Шорты выполнены в черном цвете.
Сборная Бельгии показала новую форму для участия на чемпионате мира в Катаре.
Футболка выполнена в красном цвете с черными и желтыми деталями. На рукавах имеется узор в виде пламени. Шорты выполнены в черном цвете.
Теперь пламя на футболках нарисовали
Точно к Факелу не ровно дышат
Теперь пламя на футболках нарисовали
Точно к Факелу не ровно дышат