Новая форма сборной Бельгии дополнена узором в виде пламени

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сегодня, 12:26

Сборная Бельгии показала новую форму для участия на чемпионате мира в Катаре.

Футболка выполнена в красном цвете с черными и желтыми деталями. На рукавах имеется узор в виде пламени. Шорты выполнены в черном цвете.