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Новая форма сборной Бельгии дополнена узором в виде пламени

сегодня, 12:26

Сборная Бельгии показала новую форму для участия на чемпионате мира в Катаре.

Футболка выполнена в красном цвете с черными и желтыми деталями. На рукавах имеется узор в виде пламени. Шорты выполнены в черном цвете.

Новая форма сборной Бельгии дополнена узором в виде пламени

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 13:45
Красные Дьяволы
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:11
Намеки на нехватку газа)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:55
"Гори ты синим пламенем!".
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:48
Так себе. Еще и герб этот аляповатый.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:47
Когда-то сборная Бельгии стала первой и единственной сборной, которая провела свой матч с Россией в Воронеже
Теперь пламя на футболках нарисовали
Точно к Факелу не ровно дышат
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:44
Витсель даже перстень себе набил. В Питере наверное.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:43
Ну пойдёт.
drug01
drug01
сегодня в 12:41
Главное не форма а игра
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 12:30
Почти как униформа шашлычников
Гость
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