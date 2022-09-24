Райс: «Поверьте мне, у нас всё будет хорошо»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал поражение от Италии.

Дело не в том, что мы не создаем моменты. На тренировках у нас всё получается. Поверьте мне, у нас всё будет хорошо.

Мы стремились побеждать во всех играх, но в Лиге Наций наши результаты снизились. Хотя всё было не так уж плохо... Это было намного лучше, чем летом.