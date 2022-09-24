Райс: «Поверьте мне, у нас всё будет хорошо»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение от Италии.
Дело не в том, что мы не создаем моменты. На тренировках у нас всё получается. Поверьте мне, у нас всё будет хорошо.
Мы стремились побеждать во всех играх, но в Лиге Наций наши результаты снизились. Хотя всё было не так уж плохо... Это было намного лучше, чем летом.
Ну а так что, давайте смотреть правде в глаза: Лига Наций и вообще матчи сборных, кроме финальных стадий ЧМ и ЧЕ, - прошлый век. Я НЕ фанат Саугтейта и сборной Англии тем более, но в Англии традиционно апатично относятся к второсортным турнирам. При всей их любви к бритиш флагу, кажется, что в сборной реально всем плевать на все эти Лиги наций. И чуваки просто боятся получить травму и уже думают о матчах своих топ-клубов.
Ну а так что, давайте смотреть правде в глаза: Лига Наций и вообще матчи сборных, кроме финальных стадий ЧМ и ЧЕ, - прошлый век. Я НЕ фанат Саугтейта и сборной Англии тем более, но в Англии традиционно апатично относятся к второсортным турнирам. При всей их любви к бритиш флагу, кажется, что в сборной реально всем плевать на все эти Лиги наций. И чуваки просто боятся получить травму и уже думают о матчах своих топ-клубов.