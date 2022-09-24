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Райс: «Поверьте мне, у нас всё будет хорошо»

сегодня, 09:22
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 0Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс прокомментировал поражение от Италии.

Дело не в том, что мы не создаем моменты. На тренировках у нас всё получается. Поверьте мне, у нас всё будет хорошо.

Мы стремились побеждать во всех играх, но в Лиге Наций наши результаты снизились. Хотя всё было не так уж плохо... Это было намного лучше, чем летом.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:16, ред.
Когда миллионер игрок успокаивает болельщиков словами "Не беспокойтесь, всё у нас будет хорошо" - у болельщиков невольно возникает вопрос... "А у нас?"...

Для полного удаления беспокойства у поклонников сборной Англии можно было бы транслировать не игры в ЛН...а запись с тренировок....на которых по словам Райса "У них всё получается"....
shlomo
shlomo
сегодня в 09:50
Тому же Кейну эти игры в Лиге Нации на фиг не нужны. Они еженедельно рубятся в АПЛ, еженедельно лига чемпионов. Так ещё и матчи сборных ставят - тут или игроки кони двинут, или будут такие матчи. И вот неужели оно того стоит и приносит прибыль - ещё несколько лет скукоты и Лига Наций уйдёт на уровень товарняков.

Ну а так что, давайте смотреть правде в глаза: Лига Наций и вообще матчи сборных, кроме финальных стадий ЧМ и ЧЕ, - прошлый век. Я НЕ фанат Саугтейта и сборной Англии тем более, но в Англии традиционно апатично относятся к второсортным турнирам. При всей их любви к бритиш флагу, кажется, что в сборной реально всем плевать на все эти Лиги наций. И чуваки просто боятся получить травму и уже думают о матчах своих топ-клубов.
hwb982kzpvcn
hwb982kzpvcn
сегодня в 09:29
скоро все будет хорошо...
Гость
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