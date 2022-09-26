Лукаку не хочет возвращаться в «Челси» летом

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вчера, 19:08

не хочет возвращаться в «Челси» и намерен остаться в «Интере».

Лукаку не планирует возвращаться в лондонский клуб летом 2023 года, когда срок его аренды в «Интере» подойдет к концу. Он очень рад, что вернулся в «Интер». В Италии он снова почувствовал себя счастливым. Следующим летом «Интер» продлит аренду Лукаку вне зависимости от его показателей в этом сезоне.