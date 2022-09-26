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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

Лукаку не хочет возвращаться в «Челси» летом

вчера, 19:08

Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в «Челси» и намерен остаться в «Интере».

Лукаку не планирует возвращаться в лондонский клуб летом 2023 года, когда срок его аренды в «Интере» подойдет к концу. Он очень рад, что вернулся в «Интер». В Италии он снова почувствовал себя счастливым. Следующим летом «Интер» продлит аренду Лукаку вне зависимости от его показателей в этом сезоне.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:28
единолично такие вопросы не решаются
протон
протон
сегодня в 02:14
Ну, объеквно, он форвард системы, которую давал конте, и в ней он был как рыба в воде. В остальных клубах он был лишь хорошим форвардом, не более того. Да и то не всегда и не везде. Чем-то с икарди схож(я в плане игровой карьеры и игры на клубном уровне).
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 22:12
Хай в Интере играерт,только не в аренде а пускай выкупают его.а можно его жизни поучить и отправить куда в Турцию в аренду или в Чемпионшип,много на себя берет Лукаку.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:56
Это не ему решать, он принадлежит другим, и только они вправе решать, как поступить с ним.
Но, в Челси её никто не хочет видеть, уверен. Пусть в Интере плачется.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:46
Ппц! Дык пускай выкупит себя из рабства))
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 20:09
А что такое лето?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:53
Сколько можно потыкать неграм? Банан дали и вперёд. Просто невозможно их нытье.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:38
Мечется,как юная разведчица.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:31
Возвращайся зимой,
Возвратись по весне,
Хоть когда приходи,
Здесь тебя не забыли.
ДСА
ДСА
вчера в 19:11
Деньги он получать хочет, а возвращаться нет.
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