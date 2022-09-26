«Реал» вернёт Диаса из аренды, чтобы заменить Асенсио

1664194323

вчера, 15:12

Полузащитник «Реала» , который на правах аренды выступает за «Милан», вернется в стан «сливочных».

Диас заменит , который, скорее всего, покинет команду по окончании действия текущего соглашения с мадридским клубом. Контракт Асенсио с «Реалом» действует до следующего лета.

Арендное соглашение «россонери» по Диасу истекает по окончании нынешнего сезона, у итальянского клуба есть право выкупа игрока за 22 миллиона евро, но «сливочные» могут перевыкупить футболиста за 30 млн евро.