Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2022/2023

«Реал» вернёт Диаса из аренды, чтобы заменить Асенсио

вчера, 15:12

Полузащитник «Реала» Браим Диас, который на правах аренды выступает за «Милан», вернется в стан «сливочных».

Диас заменит Марко Асенсио, который, скорее всего, покинет команду по окончании действия текущего соглашения с мадридским клубом. Контракт Асенсио с «Реалом» действует до следующего лета.

Арендное соглашение «россонери» по Диасу истекает по окончании нынешнего сезона, у итальянского клуба есть право выкупа игрока за 22 миллиона евро, но «сливочные» могут перевыкупить футболиста за 30 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лукаку не хочет возвращаться в «Челси» летом
Вчера, 19:08
«Ливерпуль» не будет прекращать аренду Артура
17 сентября
Слухи«Ливерпуль» хочет досрочно прервать аренду Артура
16 сентября
Официально«Галатасарай» арендовал Икарди
09 сентября
В «Интере» высказались о будущем Лукаку
08 сентября
ОфициальноФутболист «Фулхэма» перешёл в «Аланьяспор» на правах аренды
08 сентября
Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:17
8 миллионов в «Милан» и пусть забирают. Парень совсем не замена Асенсио. Шатко-валко играет. Нуждается в атлетичной ложной девятке, а то его все итальянские защитники топчут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:53
Годик ещё попылит!
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:21
Главное чтобы не было просчёта
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 