«Ливерпуль» хочет досрочно прервать аренду Артура

Полузащитник Артур Мело может вернуться в «Ювентус» до срока окончания своей аренды в «Ливерпуле».
Игра бразильца не впечатлила главного тренера «красных» Юргена Клоппа. «Ливерпуль» рассматривает вариант досрочного прекращения аренды Артура в январе.
В зимнее трансферное окно «красные» попробуют подписать игрока на позицию в центр полузащиты.
В Барсе начинал хорошо, на второй сезон превратился в одного из лидеров полузащиты, но потом началась дружба с Неймаром и его окружением, были проблемы с весом, а потом пошли серьезные травмы. Он очень много времени проводил на тусовках и как мне кажется именно это повлияло на него.
Судя по всему, после того как он ушёл из Барсы, он так и не научился ничему новому кроме как пасовать назад и поперёк и вполне себе уже готов ехать с ярмарки....
В Барсе начинал хорошо, на второй сезон превратился в одного из лидеров полузащиты, но потом началась дружба с Неймаром и его окружением, были проблемы с весом, а потом пошли серьезные травмы. Он очень много времени проводил на тусовках и как мне кажется именно это повлияло на него.
Судя по всему, после того как он ушёл из Барсы, он так и не научился ничему новому кроме как пасовать назад и поперёк и вполне себе уже готов ехать с ярмарки....