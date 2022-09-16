«Ливерпуль» хочет досрочно прервать аренду Артура

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сегодня, 13:28

Полузащитник может вернуться в «Ювентус» до срока окончания своей аренды в «Ливерпуле».

Игра бразильца не впечатлила главного тренера «красных» Юргена Клоппа. «Ливерпуль» рассматривает вариант досрочного прекращения аренды Артура в январе.

В зимнее трансферное окно «красные» попробуют подписать игрока на позицию в центр полузащиты.