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«Ливерпуль» хочет досрочно прервать аренду Артура

сегодня, 13:28

Полузащитник Артур Мело может вернуться в «Ювентус» до срока окончания своей аренды в «Ливерпуле».

Игра бразильца не впечатлила главного тренера «красных» Юргена Клоппа. «Ливерпуль» рассматривает вариант досрочного прекращения аренды Артура в январе.

В зимнее трансферное окно «красные» попробуют подписать игрока на позицию в центр полузащиты.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:45
Ну Пьянич был добротный игрок, по крайней мере видел поле и хорошо исполнял штрафные удары. Но не пошло у него в Барсе, как и у многих игроков.
А вот был Артур усилением для Юве сложно сказать. Артур ни Пирло, ни Пьянич, ни Хедира.
shlomo2
shlomo2 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 14:09
Добра Вам!

Если не ошибаюсь, то примерно 4 года назад на сборах Эрнесто Вальверде жаловался на его лишний вес и что то даже обидное сказал в его адрес....
David Young
David Young ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:00
Какие у него были проблемы с весом?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:36
Артур это мыльный пузырь от барсы, развели Юве и Ливерпуль, хотя ему максимум в Турции играть...хотя Юве они не разводили. Там взаимное мошенничество было.

В Барсе начинал хорошо, на второй сезон превратился в одного из лидеров полузащиты, но потом началась дружба с Неймаром и его окружением, были проблемы с весом, а потом пошли серьезные травмы. Он очень много времени проводил на тусовках и как мне кажется именно это повлияло на него.

Судя по всему, после того как он ушёл из Барсы, он так и не научился ничему новому кроме как пасовать назад и поперёк и вполне себе уже готов ехать с ярмарки....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:34
Никому не нужен
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:30
Значит не нужен.
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