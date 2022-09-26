Италия победила Венгрию и вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Италии в шестом туре Лиги наций на выезде обыграла Венгрию 2:0 и вышла в полуфинал Лиги наций.
На 27-й минуте счёт открыл Джакомо Распадори, на 52-й отличился Федерико Димарко. Италия выиграла группу, Венгрия финишировала второй.
Сборная Италии в шестом туре Лиги наций на выезде обыграла Венгрию 2:0 и вышла в полуфинал Лиги наций.
На 27-й минуте счёт открыл Джакомо Распадори, на 52-й отличился Федерико Димарко. Италия выиграла группу, Венгрия финишировала второй.
а масштаб турнира не тот ...
для Италии
а масштаб турнира не тот ...
для Италии