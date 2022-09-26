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Италия победила Венгрию и вышла в полуфинал Лиги наций

вчера, 23:40
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии в шестом туре Лиги наций на выезде обыграла Венгрию 2:0 и вышла в полуфинал Лиги наций.

На 27-й минуте счёт открыл Джакомо Распадори, на 52-й отличился Федерико Димарко. Италия выиграла группу, Венгрия финишировала второй.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 11:06
Италии нужно выиграть ЛН, чтобы немного реабилитироваться за непопадание на ЧМ
valeron4321
valeron4321
сегодня в 09:53
Отскочила сборная Италии. Но это футбол.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:58
Молодцы сборная Италии....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:14
Всех Итальянцев с победой!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:13
Наконец всё стало на свои места.
112910415
112910415
сегодня в 06:19
победа !
а масштаб турнира не тот ...
для Италии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:44
Вот и венгры оступились.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:14
Италия она и в ЛЕ Итвлия.
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 02:21
Венгры - красавы! Чисто не повезло! Не хотел круглый идти куда посылали. По игре должны были рвать итальянцев.
протон
протон
сегодня в 01:58
Выступления Венгрии в Лиге наций - доказательство того, как уефа топит эту сборную. И по именам, и по игре Венгрия не хуже Хорватии или Дании. Но им постоянно подсовывают группы смерти, что в отборе ЧМ-2018 и 2022, что на Евро-2020, что в Лиге наций. И как они играют. Пока кое-кто еле справляется с Боснией и Финляндией. В Катаре будет не хватать обоих участников этого матча.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:13
Это Лига наций или Лига ставок??? Многие матчи говорят за второе…
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:45
Италия с победой!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
С чем мы их и поздравляем!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:45
Венгров не хватило...
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