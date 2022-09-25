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Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге Наций. Алип был удалён с поля

25 сентября 2022, 20:53
АзербайджанЛоготип футбольный клуб Азербайджан3 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Азербайджана обыграла сборную Казахстана (3:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.

На 36-й минуте красную карточку получил защитник Казахстана Нуралы Алип. На 66-й минуте игрок Казахстана Александр Марочкин отправил мяч в свои ворота. На 74-й минуте полузащитник Азербайджана Филип Озобич удвоил преимущество своей сборной, а в дополнительное ко второму тайму время Анатолий Нуриев довёл счёт до разгромного.

Казахстан занимает 1-е место в Лиге С группы 3 (13 очков), Азербайджан идёт на 2-м месте (10 очков).

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ протон (раскрыть)
вчера в 09:15
Меня это поражение не растроило. Даже не смотрел этот матч, а только результат посмотрел. Я смотрел матч с Белорусь, в напряжении сидел, так как от победы зависел первое место в группе. После победы уже последний тур ничего не значил. И знал, что в Баку можем проиграть. Футболисты все силы, эмоции, настрой отдали в матче с белорусами.
протон
протон
вчера в 02:48
Азербайджан с победой , Казахстану не унывать!
Ironigor
Ironigor ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 00:43
Не переживай за моё здоровье дружище. Скажи сам правду, ты сам не смотрел этот матч , и ссылаешся на статистику этого матча. И всё таки, когда сборная Азербайджана сделала первый удар в створ ворот сборной Казахстана ???
Илья85
Илья85 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:39
Да,казахам этот матч не нужен был с точки зрения таблицы ,да,не было особой мативации,состав с изменениями,но это не говорит о том,что они проиграли по всем статьям.
Илья85
Илья85 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:37
))) как теья понесло ))) .ведь речь была про твою необективность и ты человеку говорил,что он болельщик азербайджана,поэтому так одобоко судит .а судя по твоему коменту,у тебя сейчас давление подскочит . Ты успокойся ,ты прав ,ты выиграл))) не зочу быть виновником чьего-то сердечного приступа . )))
Ironigor
Ironigor ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 00:32
Казахи проиграли всего один матч в этой группе, и то в этом матче который ничего для них не решал . А с учётом того что у казахов было удаление, то даже при этом сборная Азербайджана отстаёт от Казахстана на три очка. И этот матч они бы точно не проиграли , если бы не удаление. И это тоже статистика. А ты мне так и не ответил, на какой минуте первый удар был в створ ворот сборной Казахстана ???
Илья85
Илья85 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:24, ред.
А то что они сидели у своих ворот в три ряда и удары не доходили это не в счет?
Мне так-то вообще без разницы, но ты явно был не объективен в своем первом коментарии. Игра бы с не большим территориальным и игровым преимуществом в пользу Азербайджана. Но это до удаления, после понятно что казахи окончательно сели.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 00:21
После того, как сборная Азербайджана обыграла в гостях Словакию, как то был уверен, что победят Казахстан дома. И, в итоге уверенная победа.
Азербайджан с победой!
Казахстану удачи в следующих играх!
Ironigor
Ironigor ответ Илья85 (раскрыть)
вчера в 00:15, ред.
Воо , теперь может ты мне напомнишь на какой минуте первый удар в створ ворот нанесли сборная Азербайджана., учитывая что команда гостей играла в меньшинстве. Профессор статистики.
Илья85
Илья85 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 00:12
Ое прав ,матч ты точно не смотрел .))) ноль ударов 19-0 в створ 5-0 ,ты видать не др конца разобрался ,кто в какой форме играет ))))
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 23:50
Очень даже смотрел . А ваши слова , - дожали бы , с чего взяты ??? С ваших фантазий ??? Или вы просто болельщик сборной Азербайджана и сам являетесь азербайджансом .
Asman tours
Asman tours ответ Ironigor (раскрыть)
25 сентября в 23:31
Вы явно не смотрели этот, матч, никого преимущество у Казахстана не было ни до удаления, не после. Но смотрелись хорошо. Просто мотивации не было. Азербайджан бы дожал Казахстан и с Алипом и без него
Dauletbek
Dauletbek ответ Ironigor (раскрыть)
25 сентября в 23:04
Странно. Может сговорились, попросил своего друга или родственника поставить крупную сумму на то, что красная карточка будет в матче. По сути КЗ обеспечил себе первое место, никто его в чем-либо не обвинит, так как матч ничего не решает.
Шуnя771
Шуnя771
25 сентября в 22:22
Порадовали своей игрой казах Александр Марочкин и азербайджанец Филип Озобич...)
Что творят свои воспитанники!))
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 21:32
Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге Наций. Алип был удалён с поля .
Глупость главного футболиста защиты сборной Казахстана сыграла решающую роль в победе сборной Азербайджана . Непонятно для чего нужно было Алипу в этой ситуации в которой даже не было повода ,толкать на глазах главного судьи матча игрока сборной Азербайджана . И тем самым приговорить свою сборную к такому результату . А ведь до того момента у сборной Казахстана было игровое и территориальное преимущество. Да и в меньшинстве команда выглядела до автогола довольно неплохо. Но потом как говорится посыпались , да и физически чуть чуть не хватило сил. Но счёт 3:0 всё же не по игре . Сборная Казахстана не заслуживает такого поражения. Но как говорится счёт на табло, игра забывается, а счёт остаётся.
drug01
drug01
25 сентября в 21:32
Счёт по игре
ДСА
ДСА
25 сентября в 20:56
Казахи откровенно разочаровали.
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