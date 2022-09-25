Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге Наций. Алип был удалён с поля .

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25 сентября 2022, 20:53

Сборная Азербайджана обыграла сборную Казахстана (3:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.

На 36-й минуте красную карточку получил защитник Казахстана Нуралы Алип. На 66-й минуте игрок Казахстана Александр Марочкин отправил мяч в свои ворота. На 74-й минуте полузащитник Азербайджана Филип Озобич удвоил преимущество своей сборной, а в дополнительное ко второму тайму время Анатолий Нуриев довёл счёт до разгромного.

Казахстан занимает 1-е место в Лиге С группы 3 (13 очков), Азербайджан идёт на 2-м месте (10 очков).