Азербайджан разгромил Казахстан в Лиге Наций. Алип был удалён с поля .

Сборная Азербайджана обыграла сборную Казахстана (3:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.
На 36-й минуте красную карточку получил защитник Казахстана Нуралы Алип. На 66-й минуте игрок Казахстана Александр Марочкин отправил мяч в свои ворота. На 74-й минуте полузащитник Азербайджана Филип Озобич удвоил преимущество своей сборной, а в дополнительное ко второму тайму время Анатолий Нуриев довёл счёт до разгромного.
Казахстан занимает 1-е место в Лиге С группы 3 (13 очков), Азербайджан идёт на 2-м месте (10 очков).
Глупость главного футболиста защиты сборной Казахстана сыграла решающую роль в победе сборной Азербайджана . Непонятно для чего нужно было Алипу в этой ситуации в которой даже не было повода ,толкать на глазах главного судьи матча игрока сборной Азербайджана . И тем самым приговорить свою сборную к такому результату . А ведь до того момента у сборной Казахстана было игровое и территориальное преимущество. Да и в меньшинстве команда выглядела до автогола довольно неплохо. Но потом как говорится посыпались , да и физически чуть чуть не хватило сил. Но счёт 3:0 всё же не по игре . Сборная Казахстана не заслуживает такого поражения. Но как говорится счёт на табло, игра забывается, а счёт остаётся.
Глупость главного футболиста защиты сборной Казахстана сыграла решающую роль в победе сборной Азербайджана . Непонятно для чего нужно было Алипу в этой ситуации в которой даже не было повода ,толкать на глазах главного судьи матча игрока сборной Азербайджана . И тем самым приговорить свою сборную к такому результату . А ведь до того момента у сборной Казахстана было игровое и территориальное преимущество. Да и в меньшинстве команда выглядела до автогола довольно неплохо. Но потом как говорится посыпались , да и физически чуть чуть не хватило сил. Но счёт 3:0 всё же не по игре . Сборная Казахстана не заслуживает такого поражения. Но как говорится счёт на табло, игра забывается, а счёт остаётся.