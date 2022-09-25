Дания обыграла Францию в Лиге Наций .

Сборная Дании обыграла сборную Франции (2:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.
На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий Дании Каспер Дольберг, а на 39-й минуте Андреас Ольсен удвоил преимущество датчан.
Дания идёт на 2-м месте в Лиге А группы 1 (12 очков), Франция занимает 3-е место (5 очков).
Перед самой игрой я написал , что у такой сборной Франции нет никаких шансов против команды хозяев сборной Дании. Так и получилось. Но я думал что Французы имея в своём составе таких игроков смогут забить или даже сыграть в ничью. Но у них ничего, от слова Абсолютно, не получалось.
И это состояние команды сборной Франции, что-то стало как само собой разумеется. Вывод - Дешам устал от футбола, а сборная устала от футбола Дешама. Пора, и чем раньше тем лучше, менять главного тренера.
Нужна новая кровь, и этой кровью , новой волной, сможет стать отдохнувший от Реала и футбола человек который ждал этого момента и наверняка готов к новому вызову - Зинедин Зидан. Это лучшая кандидатура на пост главного тренера сборной Франции. Удачи сборной Франции с Зиданом.
Перед самой игрой я написал , что у такой сборной Франции нет никаких шансов против команды хозяев сборной Дании. Так и получилось. Но я думал что Французы имея в своём составе таких игроков смогут забить или даже сыграть в ничью. Но у них ничего, от слова Абсолютно, не получалось.
И это состояние команды сборной Франции, что-то стало как само собой разумеется. Вывод - Дешам устал от футбола, а сборная устала от футбола Дешама. Пора, и чем раньше тем лучше, менять главного тренера.
Нужна новая кровь, и этой кровью , новой волной, сможет стать отдохнувший от Реала и футбола человек который ждал этого момента и наверняка готов к новому вызову - Зинедин Зидан. Это лучшая кандидатура на пост главного тренера сборной Франции. Удачи сборной Франции с Зиданом.