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Дания обыграла Францию в Лиге Наций

25 сентября 2022, 23:34
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания2 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Сборная Дании обыграла сборную Франции (2:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий Дании Каспер Дольберг, а на 39-й минуте Андреас Ольсен удвоил преимущество датчан.

Дания идёт на 2-м месте в Лиге А группы 1 (12 очков), Франция занимает 3-е место (5 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:38
Ух ты!
Поворот!
протон
протон
вчера в 09:15
Эриксен - просто датский Модрич по влиянию на игру.
Действительно недооценен, это игрок экстра-класса. Я убеждался в этом уже сотню раз. А ведь он не хуже других лучших центральных полузащитников мира. Смесь Крооса и Де брейне
Бoрат
Бoрат ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 08:48
Сам то понял , что написал?
kinderpingui
kinderpingui ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 08:21
Время меняется, поколения меняются. Всё абсолютно меняется, где то в лучшую, где то в худшю сторону. Если бы каждого умника спрашивали не была бы франция чемпионом мира
Бoрат
Бoрат ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 08:14
Дружище, я же не расист, и не говорю , что цветных совсем не надо выпускать на поле
Но тут явный перебор. Всего иммигрантов и их прямых потомков во Франции около 20% населения
Конкретно негров -10% ( то есть одна десятая часть)
А на поле моментами почти полный состав из негритосов.
Так что дело совсем не в том, что их во Франции очень много
Вот смотри, для сравнения, в сборной России тоже всегда были 1-2 человека не русских, а из числа других народов, проживающих на территории РФ
И это логично. Дзагоев, Бакаев, и многие другие
Но как бы ты отреагировал, если бы из 11 игроков на поле, выходил бы 1-2 русских, и 9 кавказцев?
Тебе не показалось бы это по меньшей мере странным?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 07:26, ред.
так в самой Франции негров уже больше чем белых. это же не какие-то завезенные негры, как в россии, а коренные
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:05
Еще один гранд сливается
ОПС
ОПС
вчера в 02:38
Куда футбол катится.
протон
протон
вчера в 02:32
ЧМ возьмёт Аргентина .Европа нестабильна.Тальяфико ,Месси - шик!
Бoрат
Бoрат ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 00:34
Я давно говорил, пока за сборные Франции , Бельгии, Англии играют стада негров, не видать им успехов.
Чем больше негритосов будет в составе , тем хуже будут результаты
Та же ситуация с Баварией. Была немецкой машиной, сейчас какое то туземное племя выбегает на поле. Результаты соответствующие. Смотреть больно
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:10, ред.
Дания обыграла Францию в Лиге Наций .

Перед самой игрой я написал , что у такой сборной Франции нет никаких шансов против команды хозяев сборной Дании. Так и получилось. Но я думал что Французы имея в своём составе таких игроков смогут забить или даже сыграть в ничью. Но у них ничего, от слова Абсолютно, не получалось.

И это состояние команды сборной Франции, что-то стало как само собой разумеется. Вывод - Дешам устал от футбола, а сборная устала от футбола Дешама. Пора, и чем раньше тем лучше, менять главного тренера.

Нужна новая кровь, и этой кровью , новой волной, сможет стать отдохнувший от Реала и футбола человек который ждал этого момента и наверняка готов к новому вызову - Зинедин Зидан. Это лучшая кандидатура на пост главного тренера сборной Франции. Удачи сборной Франции с Зиданом.
Van Vanovich
Van Vanovich
25 сентября в 23:47
Повезло Французам, Что Хорваты одолели Австрию, а так бы в лигу Б.))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
25 сентября в 23:38
Без Неймара и Месси шоколадный показывает себя во всей красе. Датчане красавцы.
drug01
drug01
25 сентября в 23:35
Молодцы с победой
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