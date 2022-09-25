Дания обыграла Францию в Лиге Наций .

1664138066

25 сентября 2022, 23:34

Сборная Дании обыграла сборную Франции (2:0) в матче 6-го тура Лиги Наций.

На 34-й минуте первый гол в игре забил нападающий Дании Каспер Дольберг, а на 39-й минуте Андреас Ольсен удвоил преимущество датчан.

Дания идёт на 2-м месте в Лиге А группы 1 (12 очков), Франция занимает 3-е место (5 очков).