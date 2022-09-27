Фердинанд: «Почему Трента и Томори нет в сборной Англии?»

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд раскритиковал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Почему Трента нет в сборной Англии? Что происходит? Я не понимаю этого. Я не знаю, как он мог не включить его в состав. Его даже нет в заявке. Я просто не понимаю.
Почему нет Томори? Он выиграл Серию А, он очень хорош.
Олувафикайоми Олувадамилола
Возможно Саутгейт решил, что проще не вызывать данного персонажа, чем месяц тренироваться у логопеда
Олувафикайоми Олувадамилола
Возможно Саутгейт решил, что проще не вызывать данного персонажа, чем месяц тренироваться у логопеда