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Фердинанд: «Почему Трента и Томори нет в сборной Англии?»

вчера, 11:41

Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд раскритиковал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Почему Трента нет в сборной Англии? Что происходит? Я не понимаю этого. Я не знаю, как он мог не включить его в состав. Его даже нет в заявке. Я просто не понимаю.

Почему нет Томори? Он выиграл Серию А, он очень хорош.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 16:34
саутгейта надо убирать, нулевой тренер
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:36
потому что тренер не тренер вообще
протон
протон
вчера в 12:29
Саутгейт выпускает медийных личностей, он боится хейта фанатов мю, например, почему шоу не будет играть или магваер. Это кабинетный менеджер, а не тренер и специалист. Чем вчера был лучше Джеймс? Почему Сака не в основе? Не выйдут с группы на ЧМ
drug01
drug01
вчера в 11:52
Тренер отвечает за результат
Бoрат
Бoрат
вчера в 11:45, ред.
Просто не каждый тренер сможет выговорить имя Томори:
Олувафикайоми Олувадамилола
Возможно Саутгейт решил, что проще не вызывать данного персонажа, чем месяц тренироваться у логопеда
Гость
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