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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Лисандро Мартинес ответил на критику насчёт своего низкого роста

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протон
протон
вчера в 12:43
Те, кто его критикуют, пусть вспомнят Ф. Каннаваро, центр дэф 175 см, единственный защитник в 21 веке, кто брал Золотой мяч. Но кажется, что они просто тогда еще не родились
Гари Меделя из сборной Чили) У него вообще 171 рост) Карьере это не помешало, вполне успешной
А чем рост не устраивает, 175 см норм.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:50
Лисандро Мартинес ответил на критику насчёт своего низкого роста:

- А вы Губина видели?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:23
Бывает и меньше ростом коротышки...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:20
Вчера дошли призы и до Казахстана, спасибо!!!
Гость
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