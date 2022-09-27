Лисандро Мартинес ответил на критику насчёт своего низкого роста:

Защитник МЮ Лисандро Мартинес ответил тем экспертам, которые обращают внимание на его низкий рост (175 сантиметров).
Меня это не волнует. Я верю в себя и свои способности. Я всегда много работал, это помогало мне играть на высоком уровне.
Защитник МЮ Лисандро Мартинес ответил тем экспертам, которые обращают внимание на его низкий рост (175 сантиметров).
Меня это не волнует. Я верю в себя и свои способности. Я всегда много работал, это помогало мне играть на высоком уровне.
Гари Меделя из сборной Чили) У него вообще 171 рост) Карьере это не помешало, вполне успешной
А чем рост не устраивает, 175 см норм.
Гари Меделя из сборной Чили) У него вообще 171 рост) Карьере это не помешало, вполне успешной
А чем рост не устраивает, 175 см норм.
- А вы Губина видели?
- А вы Губина видели?