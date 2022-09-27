Росси: «У нас потрясающие болельщики»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу над Венгрией.
У нас потрясающие болельщики. Мы перепробовали всё, но, к сожалению, допустили ошибки, которые дорого нам обошлись, поскольку Италия — чемпионы Европы. Сегодня вечером мы увидели венгерское сердце. Я думаю, что мы заслужили уважение европейских команд.
Может, прокомментировал поражение Венгрии или своей команды (так звучит даже лучше)?
Может, прокомментировал поражение Венгрии или своей команды (так звучит даже лучше)?