Росси: «У нас потрясающие болельщики»

Главный тренер сборной Венгрии прокомментировал победу над Венгрией.

У нас потрясающие болельщики. Мы перепробовали всё, но, к сожалению, допустили ошибки, которые дорого нам обошлись, поскольку Италия — чемпионы Европы. Сегодня вечером мы увидели венгерское сердце. Я думаю, что мы заслужили уважение европейских команд.