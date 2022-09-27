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Росси: «У нас потрясающие болельщики»

вчера, 08:54
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия0 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу над Венгрией.

У нас потрясающие болельщики. Мы перепробовали всё, но, к сожалению, допустили ошибки, которые дорого нам обошлись, поскольку Италия — чемпионы Европы. Сегодня вечером мы увидели венгерское сердце. Я думаю, что мы заслужили уважение европейских команд.

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Росси Марко
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Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:34, ред.
"Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал победу над Венгрией".
Может, прокомментировал поражение Венгрии или своей команды (так звучит даже лучше)?
Гость
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