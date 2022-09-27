Бывший футболист сборной России получил повестку в военкомат

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вчера, 17:24

Бывший полузащитник «Динамо», «Шинника» и «Анжи» Сергей Гришин попал под мобилизацию.

«Повестку обнаружил в почтовом ящике в первые дни после объявления частичной мобилизации. Какие мои действия? Пока никаких. Она лежала в ящике. Я не знаю, что должен дальше делать. Скрыться и уехать куда-то или наоборот собраться и прийти в военкомат? Мне в повестке было предписано явиться в 9 утра. Я обнаружил ее только в 13 часов. Мои действия какие? Жду дальше», – заявил Гришин.

В 1997 году Грищин провел 3 матча за сборную России и забил 1 гол.