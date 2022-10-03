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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023

Радимов рассказал об уходе из «Зенита-2»

вчера, 22:32

Бывший главный тренер «Зенита‑2» Владислав Радимов рассказал, что покинуть должность ему предложил заместитель генерального директора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин.

В понедельник Радимов покинул пост главного тренера «Зенита‑2».

Андрей Аршавин сказал, что надо попробовать что‑то новое, поскольку на данный момент вызывает вопросы прогресс футболистов, их развитие и последние результаты команды. Поэтому мы решили, что у «Зенита‑2» должен быть новый тренер. В свою очередь генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев отметил, что я очень нужен клубу, в том числе в плане развития молодежного футбола с учетом моего опыта. Поэтому он хочет сохранить меня в «Зените» и подробнее поговорить об этом чуть позже.

Знаете, у меня еще зимой была мысль подойти к нему и сказать: «Андрей, я устал». А тут уже так совпало. Чтобы вы понимали, тренировать «Зенит‑2» не такая простая история. Каждые полгода меняется состав. Если же ставить задачу выхода в Первую лигу, тогда надо оставлять Михайлова, который сейчас в основе «Пари НН». Или Кравцова, который в «Сочи», или Прохина, который в «Ростове», — по возрасту они подходят. Но смысл в этом? Андрей Аршавин тоже это прекрасно понимает. Но дело же может быть и в другом. Люди просто могут уставать друг от друга. И я тут согласен — в таком случае нужно пробовать что‑то новое. Так Андрей и сказал.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:44
в советники - самое милое дело !
звучит красиво, обязанностей нет ...
морозз
морозз ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 00:19
Всё изменилось в тот момент, когда Миллер построил башню Газпрома на берегу Финского залива и от туда стал руководить нашим футболом!
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 23:39
Газпром никак бедолагу не пристроит. Куда бы ни пошел ,везде облом. Понтов и болтовни много, а работать не получается. Такой вот радимый чемодан без ручки.
shur
shur ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 23:31
..."относительно недавний" 2008 год вот это Зенитище - Кубок УЕФА + бронза Евро...!!!
Бoрат
Бoрат ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:12
Очень грустная картина
Пишу без иронии
Помню относительно недавние времена , когда костяк сильнейших Российских клубов
ЦСКА и Зенита составляли россияне, и многие из них либо воспитанники, либо играли за них с ранних лет
В какой же момент всё изменилось, и наш клубный футбол свернул не туда...
sv_1969
sv_1969 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 23:07
В том то и дело....Свои гуляют по арендам а мы негров гастарбайтеров берем на не хилую зРяплату! И это не только к ним относится!
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:36
Блин, оказывается питерские воспитанники играют во многих клубах РПЛ. Неожиданно
Ну почему тогда в главной команде в основном составе одни бразильцы и перекупленные у конкурентов россияне?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:36
Уходя уходи . Тем более тренировать, это не твоё .
Гость
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