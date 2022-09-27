Кавазашвили назвал лучшего игрока сентября в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на список претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сентября.
«Если сравнивать их с футболистами европейских топ-клубов, то, конечно, уровень слабоват. Но если награду нужно кому-то отдавать, то я бы отдал ее Соболеву, чтобы его мотивировать! С надеждой, что он сможет отблагодарить хорошей игрой и заслужить аналогичную награду уже по итогам октября», — сказал Кавазашвили.
На титул претендуют также Дмитрий Полоз («Ростов»), Андрей Мостовой («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи») и Лукас Вера («Оренбург»).