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Кавазашвили назвал лучшего игрока сентября в РПЛ

вчера, 18:55

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на список претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сентября.

«Если сравнивать их с футболистами европейских топ-клубов, то, конечно, уровень слабоват. Но если награду нужно кому-то отдавать, то я бы отдал ее Соболеву, чтобы его мотивировать! С надеждой, что он сможет отблагодарить хорошей игрой и заслужить аналогичную награду уже по итогам октября», — сказал Кавазашвили.

На титул претендуют также Дмитрий Полоз («Ростов»), Андрей Мостовой («Зенит»), Никита Бурмистров («Сочи») и Лукас Вера («Оренбург»).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:43
Пофиг.
008Maximus
008Maximus
вчера в 20:43
По его словам, я понял одно. Чемпионтат России он не смотрит.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:20
Очень интересненько
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:20
Результаты Спартака не впечатляют, вряд ли.
Гость
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