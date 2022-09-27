Кавазашвили назвал лучшего игрока сентября в РПЛ

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вчера, 18:55

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на список претендентов на звание лучшего игрока РПЛ по итогам сентября.

«Если сравнивать их с футболистами европейских топ-клубов, то, конечно, уровень слабоват. Но если награду нужно кому-то отдавать, то я бы отдал ее Соболеву, чтобы его мотивировать! С надеждой, что он сможет отблагодарить хорошей игрой и заслужить аналогичную награду уже по итогам октября», — сказал Кавазашвили.

На титул претендуют также («Ростов»), («Зенит»), («Сочи») и («Оренбург»).