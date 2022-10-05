Слуцкий высказался о поражении от «Волги»

Главный тренер «Рубина» высказался о поражении от «Волги» в матче Кубка России (1:2).

Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

Мы решили ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра. Как воспринял баннеры с призывом к отставке? Нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю.