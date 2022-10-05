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Слуцкий высказался о поражении от «Волги»

вчера, 18:39
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении от «Волги» в матче Кубка России (1:2).

Настоящий кубковый поединок, много эмоций. К сожалению, пропустили с двух стандартов. Пытались отыграться, имели моменты, но не реализовали их. Хороший момент для молодых футболистов, которые вышли сегодня. Обидно, что проиграли и вылетели.

Мы решили ротировать состав. Мы ехали выигрывать и имели моменты, старались, пытались. Мы же не сдавали матч. Просто так сложилась игра. Как воспринял баннеры с призывом к отставке? Нечего мне сказать. Недаром я наращивал вес столько лет, любое давление выдерживаю.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 18:55
Лене надо отдохнуть
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Лёня тебе пора действительно уже уходить на отдых.
Гость
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