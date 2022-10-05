Президент РФС ответил на вопрос, что ему не нравится в этом сезоне РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что ему не нравится в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

В РПЛ много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понятия нашего уровня нужны международные матчи. Если смотреть на статистику интенсивности, то в этом году она выше. Всё больше молодых футболистов получают практику. Что не нравится ― так это разница между первой и второй восьмёркой. На то есть объективные причины, но разница говорит о том, что мы правильно решили не расширять РПЛ .