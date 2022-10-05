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Президент РФС ответил на вопрос, что ему не нравится в этом сезоне РПЛ

вчера, 17:50

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что ему не нравится в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

В РПЛ много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понятия нашего уровня нужны международные матчи. Если смотреть на статистику интенсивности, то в этом году она выше. Всё больше молодых футболистов получают практику. Что не нравится ― так это разница между первой и второй восьмёркой. На то есть объективные причины, но разница говорит о том, что мы правильно решили не расширять РПЛ.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:32
Надо оказать помощь второй восьмерке, чтобы разрыв качества не стал ещё большим
drug01
drug01
вчера в 18:00
Это его мнение
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