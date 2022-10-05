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Орещук: «Ощущение, что игроки „Динамо“ не понимают требований тренера»

вчера, 16:55

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о последних результатах команды. Проигрышная серия бело-голубых составляет три матча.

«Последние результаты „Динамо“ вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер. Неправильные перестроения, грубые ошибки, хаос при стандартных положениях. Если у Шварца работало все как часы, то здесь что-то непонятное происходит. Но нужно учитывать, что команда летом потеряла отличных игроков, а те ребята, которые пришли, пока ничем не помогают команде. Думаю, что нужно быть внутри, чтобы ответить детально на происходящее в клубе.

Ошиблись ли с назначением Йокановича? Сейчас рано говорить об этом. Это неправильно. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что „Динамо“ ошиблись. Йоканович – это кандидатура Бувача, он полностью ее поддержал. Они идут в паре. Сейчас нельзя говорить, что нужно убирать Йокановича. Если его и увольнять, то Бувач должен последовать за ним. Но пока этого делать не стоит. Есть время, чтобы все исправить. Чемпионом уже станешь, но есть борьба за бронзу и серебро. Думаю, они сумеют исправить ситуацию», — сказал Орещук.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:38
И вот еще, один любопытный момент- Фомин, Лесовой, оба были в своих клубах заметными игроками. Поиграв два года у шварца- превратились в инвалидов. Как ярко ворвались в большой футбол Тюкавин и Захарян, и быстро они погасли у шварца. Кто в этом виноват- снова, Йоканович??? Да он при всём желании не смог бы это сделать за столь короткие сроки!!!
Capral
Capral
вчера в 17:30
Абсолютно не ищу оправдания тренеру, понимая, что безусловно ошибки имеются, призываю лишь к одному- честно и объективно оценивать работу ГТ Динамо. Не клеветать и не ёрничать. Все прекрасно понимали, что столкнувшись с такими проблемами, тренеру будет очень трудно в короткие сроки построить новую, боеспособную команду. Или, имеем терпение с надеждой на будущее, или приглашаем нового тренера с надеждой на мифический быстрый результат. Третьего не дано.
Capral
Capral
вчера в 17:17
Орещук сам спрашивает и тут же сам себе отвечает. Редкий дар, конечно. Что конкретно у шварца работало как часы? Я просто хочу знать, что именно? Говорить бездоказательно- значит показывать свою футбольную профанацию. Ничего у него не работало, в противном случае не было бы таких ужасающих результатов в конце сезона, не загубил бы он способных пацанов и не проиграл бы кубок. Где результаты от шварца? Орещук, ответь. Что касается Йокановича. Человек возглавил команду за две недели до старта чемпионата. Игроков не знал, особенности каждого, сильные и слабые стороны не знал, а тут еще и новые люди приходят. Про то что 7 человек сбежало уже и не говорю- все знают. Ситуация- просто сумашедшая!!! Тренер иностранец, с российским футболом и не только не знаком. Какие претензии к человеку?! И последнее. Нет вины тренера в том, что пижон Смолов систематически передерживает мяч, а мертвый Фомин не способен на три метра передачу сделать. Я уверен, что этому всему, Йоканович точно своих футболистов не учит. Посмотрите на Захаряна и Тюкавина, что с ними стало. Неужели, это Йоканович довел их до такого состояния? Когда же это он успел- за две недели до начала чемпионата??? А может, всё это, страшное наследие циника и невежды шварца?! Может с него спрашивать надо?!

p.s.Скажу честно и откровенно, на месте Йокановича- подал бы в отставку. Выслушивать незаслуженные обвинения от случайных людей в футболе- неблагодарное занятие....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:08
Надо дать время
Гость
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