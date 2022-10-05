Орещук: «Ощущение, что игроки „Динамо“ не понимают требований тренера»

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вчера, 16:55

Экс-спортивный директор «Динамо» поделился мнением о последних результатах команды. Проигрышная серия бело-голубых составляет три матча.

«Последние результаты „Динамо“ вызывают легкое беспокойство. Такое ощущение, что футболисты не понимают, что от них хочет главный тренер. Неправильные перестроения, грубые ошибки, хаос при стандартных положениях. Если у Шварца работало все как часы, то здесь что-то непонятное происходит. Но нужно учитывать, что команда летом потеряла отличных игроков, а те ребята, которые пришли, пока ничем не помогают команде. Думаю, что нужно быть внутри, чтобы ответить детально на происходящее в клубе.

Ошиблись ли с назначением Йокановича? Сейчас рано говорить об этом. Это неправильно. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что „Динамо“ ошиблись. Йоканович – это кандидатура Бувача, он полностью ее поддержал. Они идут в паре. Сейчас нельзя говорить, что нужно убирать Йокановича. Если его и увольнять, то Бувач должен последовать за ним. Но пока этого делать не стоит. Есть время, чтобы все исправить. Чемпионом уже станешь, но есть борьба за бронзу и серебро. Думаю, они сумеют исправить ситуацию», — сказал Орещук.