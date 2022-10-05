Дюков высказался о ближайших матчах сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ход работы по проведению товарищеских матчей с участием сборной России.

По поводу матча с командой Боснии и Герцеговины — на данный момент исходим из того, что мы договорились с федерацией, что игра состоится. Да, есть заявления ряда игроков о том, что они откажутся принять участие в матче.

Конечно, мы хотим сыграть с сильнейшими. Но даже если кто‑то из лидеров не приедет, встреча необходима. Потому что понимаем, что возвращение нашей сборной будет постепенным, такие матчи надо проводить. Что касается подтверждения, то мы ждем 10 октября. Именно в этот день федерация Боснии даст окончательный ответ. Мы ведем подготовку к матчу.