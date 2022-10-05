Хаби Алонсо может возглавить «Байер»

Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо может стать главным тренером «Байера».
Совет директоров «аспириновых» уволит нынешнего рулевого команды Херардо Сеоане. Алонсо является приоритетным кандидатом на этот пост. Руководство «Байера» готово предложить испанцу соглашение до 2024 года.
В текущем сезоне «Байер» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 очков), в Лиге чемпионов команда идет на 3-й позиции в группе B (3 пункта).
Хаби не тмеет большого опыта. Да он тренеровал вторую команду Реала Сосьедада и выступал с командой в Сегунде, но это совершенно другой уровень.
Хаби не тмеет большого опыта. Да он тренеровал вторую команду Реала Сосьедада и выступал с командой в Сегунде, но это совершенно другой уровень.