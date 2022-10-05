Хаби Алонсо может возглавить «Байер»

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вчера, 19:08

Бывший полузащитник сборной Испании может стать главным тренером «Байера».

Совет директоров «аспириновых» уволит нынешнего рулевого команды Херардо Сеоане. Алонсо является приоритетным кандидатом на этот пост. Руководство «Байера» готово предложить испанцу соглашение до 2024 года.

В текущем сезоне «Байер» занимает 17-е место в Бундеслиге (5 очков), в Лиге чемпионов команда идет на 3-й позиции в группе B (3 пункта).