Бенитес может стать новым тренером «Ноттингем Форест»

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может вернуться к работе в Англии.
В приглашении испанского специалиста заинтересован «Ноттингем Форест», который на данный момент занимает 20-е место в АПЛ.
Напомним, что в Англии Бенитес возглавлял «Ливерпуль» (2004-2010), «Челси» (2012-2013), «Ньюкасл» (2016-2019) и «Эвертон» (2021-2022).
Но если Вулверхэмптон будет менять Лаге, хотелось бы увидеть Рафу в этом коллективе, но волки не успеют, так как смена тренера в Ноттингем Форест произойдёт быстрее.
Думаю это самый лучший вариант для Ноттингем Форест и Рафа улучшит результаты, в этом я уверен.
Но если Вулверхэмптон будет менять Лаге, хотелось бы увидеть Рафу в этом коллективе, но волки не успеют, так как смена тренера в Ноттингем Форест произойдёт быстрее.
Думаю это самый лучший вариант для Ноттингем Форест и Рафа улучшит результаты, в этом я уверен.