Бенитес может стать новым тренером «Ноттингем Форест»

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вчера, 10:03

Бывший тренер «Ливерпуля» может вернуться к работе в Англии.

В приглашении испанского специалиста заинтересован «Ноттингем Форест», который на данный момент занимает 20-е место в АПЛ .

Напомним, что в Англии Бенитес возглавлял «Ливерпуль» (2004-2010), «Челси» (2012-2013), «Ньюкасл» (2016-2019) и «Эвертон» (2021-2022).