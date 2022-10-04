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Бенитес может стать новым тренером «Ноттингем Форест»

вчера, 10:03

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может вернуться к работе в Англии.

В приглашении испанского специалиста заинтересован «Ноттингем Форест», который на данный момент занимает 20-е место в АПЛ.

Напомним, что в Англии Бенитес возглавлял «Ливерпуль» (2004-2010), «Челси» (2012-2013), «Ньюкасл» (2016-2019) и «Эвертон» (2021-2022).

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:44
Посмотрите фильм "Проклятый Юнайтед" о Брайене Клафе и тогда вы поймёте, что нельзя сбрасывать тренера со счетов. И именно в Ноттингем Форест Клаф возродил карьеру и доказал, что он топ.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 14:41
Хороший вариант.
Но если Вулверхэмптон будет менять Лаге, хотелось бы увидеть Рафу в этом коллективе, но волки не успеют, так как смена тренера в Ноттингем Форест произойдёт быстрее.
Думаю это самый лучший вариант для Ноттингем Форест и Рафа улучшит результаты, в этом я уверен.
galem72
galem72
вчера в 10:41
Рафа? Его футбол стал унылым, не привлекательным и, главное, не уместным. В 3-м десятилетии ему точно не место в АПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:40
До чего докатился Рафа.
p8sj97cntqwt
p8sj97cntqwt
вчера в 10:22
интересно, а почему не учтены вчерашние матчи?
shlomo
shlomo
вчера в 10:12
Не плохой для него вариант...удачи ему, если все срастется...
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