Моуриньо: «Эта игра оставляет неприятное послевкусие»

Главный тренер «Ромы» объяснил поражение своей команды в матче Лиги Европы против «Бетиса» (1:2).

Наш соперник играл более качественно в техническом плане, особенно в первом тайме. У нас было больше возможностей, с этим непросто смириться. С технической точки зрения они здорово себя проявили, а мы не реализовали множество шансов. Ничья была бы более объективным результатом.

Второй гол мы пропустили из-за усталости и жажды победить. Матич участвовал в прессинге, Спинаццола в этом не помог. Оппонент нашел пространство. Эта игра оставляет неприятное послевкусие, ибо у нас было множество шансов при не лучшей игре.