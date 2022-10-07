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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2022/2023

Моуриньо: «Эта игра оставляет неприятное послевкусие»

вчера, 12:13
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо объяснил поражение своей команды в матче Лиги Европы против «Бетиса» (1:2).

Наш соперник играл более качественно в техническом плане, особенно в первом тайме. У нас было больше возможностей, с этим непросто смириться. С технической точки зрения они здорово себя проявили, а мы не реализовали множество шансов. Ничья была бы более объективным результатом.

Второй гол мы пропустили из-за усталости и жажды победить. Матич участвовал в прессинге, Спинаццола в этом не помог. Оппонент нашел пространство. Эта игра оставляет неприятное послевкусие, ибо у нас было множество шансов при не лучшей игре.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:24
Бетис очень крепкая команда, может любого обыграть.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:17
Ты просто проигра
8d7bzzrem26r
8d7bzzrem26r
вчера в 13:08
Да уж, послевкусие 62ецом ощутимо припахивает
minai
minai
вчера в 13:05
Шомуродова надо было выпускать, бестолковый тренеришка.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:48
Маур всегда, что нибудь придумает потому он велик.
ОПС
ОПС ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:15
Спасибо за разъяснение.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:15
Бывает и такое.
Гость
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