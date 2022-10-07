Артета: «Я очень доволен победой и сухим матчем»

Главный тренер «Арсенала» оценил победу своей команды над «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:0).

Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не всегда хватало стабильности, мы не всегда доминировали, а между игроками порой не было достаточно понимания.

Ощущалось, что в составе было восемь изменений. Мы действовали очень эффективно в атаке, забили отличные голы.