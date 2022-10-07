Артета: «Я очень доволен победой и сухим матчем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил победу своей команды над «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:0).
Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не всегда хватало стабильности, мы не всегда доминировали, а между игроками порой не было достаточно понимания.
Ощущалось, что в составе было восемь изменений. Мы действовали очень эффективно в атаке, забили отличные голы.
Будё-Глимт очень колючая команда, так что обыграть ее вторым составом это уже хорошо. Впереди важный матч с Ливерпулем, возможно мы станем свидетелями исторического успеха Арсенала и если мы победим, то эта команда войдет в историю как лучший старт клуба! Удачи нам пушкари!
Будё-Глимт очень колючая команда, так что обыграть ее вторым составом это уже хорошо. Впереди важный матч с Ливерпулем, возможно мы станем свидетелями исторического успеха Арсенала и если мы победим, то эта команда войдет в историю как лучший старт клуба! Удачи нам пушкари!