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Артета: «Я очень доволен победой и сухим матчем»

вчера, 10:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил победу своей команды над «Будё-Глимт» в Лиге Европы (3:0).

Я очень доволен победой и сухим матчем. Но нам не всегда хватало стабильности, мы не всегда доминировали, а между игроками порой не было достаточно понимания.

Ощущалось, что в составе было восемь изменений. Мы действовали очень эффективно в атаке, забили отличные голы.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:58
Ну играли можно сказать резервным составом, отсюда и недопонимания и многовато брака особенно во втором тайме, но вцелом контролировали игру, а после того, как на поле ввшли игроки основы, уже полностью взяли игру в свои руки.
Будё-Глимт очень колючая команда, так что обыграть ее вторым составом это уже хорошо. Впереди важный матч с Ливерпулем, возможно мы станем свидетелями исторического успеха Арсенала и если мы победим, то эта команда войдет в историю как лучший старт клуба! Удачи нам пушкари!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:23
И мы ещё как довольны
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:52
С ПОБЕДОЙ АРСЕНАЛ.
gdqzthtw7vtn
gdqzthtw7vtn
вчера в 11:01
Достойно сыграли
ДСА
ДСА
вчера в 11:01
Будё-Глимт очень опасный соперник, итальянская Рома почувствовала это в прошлом сезоне. Так что обыграли серьезную команду.
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