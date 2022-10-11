Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок»

Виллиам Д’Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал отстранение футболиста от тренировок с основой.
Главный тренер команды Спартак Гогниев убрал из состава Идову, капитана Дмитрия Тихого, и хавбека Илью Камышева.
«Согласен ли Брайан с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — заявил Д’Авила.
(ну вы поняли)
(ну вы поняли)
Убрали Юрана.
Назначили главным эксперта Писарева.
Назначили главным бездарность с завышенным самомнением и вспыльчивым характером.
Интересно сколько ещё сменится главных до нового года?
Убрали Юрана.
Назначили главным эксперта Писарева.
Назначили главным бездарность с завышенным самомнением и вспыльчивым характером.
Интересно сколько ещё сменится главных до нового года?