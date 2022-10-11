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Агент Идову: «Брайан не понимает, почему его отстранили от тренировок»

вчера, 11:10

Виллиам Д’Авила, агент защитника «Химок» Брайана Идову, прокомментировал отстранение футболиста от тренировок с основой.

Главный тренер команды Спартак Гогниев убрал из состава Идову, капитана Дмитрия Тихого, и хавбека Илью Камышева.

«Согласен ли Брайан с решением отстранить его от тренировок? Вообще-то не очень. На самом деле он не понимает, почему его отстранили. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни», — заявил Д’Авила.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:28
это по тому что он чер.. ой
ДСА
ДСА
вчера в 13:10
Их сделали крайними.
Capral
Capral ответ Asper (раскрыть)
вчера в 13:08
Нет, ведь остальные двое не...
Asper
Asper
вчера в 12:52
"Это потому что я...?"
(ну вы поняли)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:18
Спроси у Гогниева но врядли он сам понимает зачем отстранил.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:03
Химки самый неадекватный клуб РПЛ в этом сезоне.
Убрали Юрана.
Назначили главным эксперта Писарева.
Назначили главным бездарность с завышенным самомнением и вспыльчивым характером.
Интересно сколько ещё сменится главных до нового года?
Capral
Capral
вчера в 11:32
Когда тренер бездарный- у него всегда ктото будет виноват. Мальчишка, возомнивший себя великим....
старина
старина
вчера в 11:22
Пусть сам спросит.Он говорит по-русски
Гость
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