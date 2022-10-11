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Евсеев: «До Семака в „Зените“ были тренеры с именами, но они не брали РПЛ»

вчера, 10:39

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев не считает, что «Зенит» лидирует в РПЛ только из-за качественных бразильских игроков.

«Я не согласен. Во-первых, это хорошая работа Семака и его тренерского штаба. Во-вторых, до Семака были тренеры с именами, но они не выигрывали чемпионат. Некоторые говорят, что на месте Семака мог быть другой тренер и [он] добивался бы таких же результатов. Я с этим не согласен. Посмотрите какую работу проводит Семак: была аргентинская, можно сказать, диаспора. Стала бразильская, колумбийская. Это тоже непросто. Там много делает его помощник Вильям Оливейру. Тренер, который в „Уфе“ был с ним. Вы посмотрите и на смену поколений», – сказал Евсеев.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:45
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:52
    Как любят сравнивать качан капусты, с морковкой в РПЛ. Заячье поколение).
    ДСА
    ДСА
    вчера в 13:12
    Раньше соперники были ровнее, а сейчас Зенит на голову выше всех.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 12:58
    Почему это до Семака не выигрывали? А Адвокат, а Спалетти, а Боаш?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:42
    Про смену поколений хорошо сказал: Кассьерра, Ловрен, Сергеев, Алип, Бакаев...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:22
    Сначала надо рассмотреть кто так считает.
    4jr7wzbdvyvm
    4jr7wzbdvyvm
    вчера в 10:53
    Это были разные времена....
    zzqwerw4vyfb
    zzqwerw4vyfb
    вчера в 10:50
    нашли что сравнивать, тогда были еще соперники, а теперь где они, уничтожены...
    Гость
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