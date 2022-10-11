Шишкин: «Считаю „Спартак“ фаворитом в дерби с ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» оценил нынешнее состояние московского клуба.

«Спартак» одержал очень уверенную победу над «Крыльями». Пропущенный мяч, кажется, только раззадорил команду, и на протяжении всего матча красно-белые смотрелись очень мощно физически — это прямо бросилось в глаза. Не просто так «Спартак» выдает серию волевых побед в этом сезоне — это залог физического состояния, хорошей подготовки. Особенно это видно по игре в атаке, когда много вертикальных передач, когда на 90-й минуте даже при счете 4:2 все бегут вперед на таких же скоростях, как и в начале. Даже на каких-то отрезках команда не «проседала» — я внимательно наблюдал. Это, конечно, радует.