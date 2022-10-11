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Шишкин: «Считаю „Спартак“ фаворитом в дерби с ЦСКА»

вчера, 09:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16.10.2022 в 20:00 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил нынешнее состояние московского клуба.

«Спартак» одержал очень уверенную победу над «Крыльями». Пропущенный мяч, кажется, только раззадорил команду, и на протяжении всего матча красно-белые смотрелись очень мощно физически — это прямо бросилось в глаза. Не просто так «Спартак» выдает серию волевых побед в этом сезоне — это залог физического состояния, хорошей подготовки. Особенно это видно по игре в атаке, когда много вертикальных передач, когда на 90-й минуте даже при счете 4:2 все бегут вперед на таких же скоростях, как и в начале. Даже на каких-то отрезках команда не «проседала» — я внимательно наблюдал. Это, конечно, радует.

Отметил бы и форму игроков — когда Квинси в порядке, когда Соболев мотивирован и в порядке, тогда и есть результат. Какую серию выдает Саша! Видно, что взялся за себя — и забивает, и другие полезные действия для команды совершает. Многие говорят, конечно, что, убери сейчас Промеса из команды, «Спартака» не будет. Возможно, это и так, поэтому красно-белым стоит пользоваться этим нынешним состоянием и набирать очки. Сейчас ребята в хорошем состоянии будут готовиться к главному дерби с ЦСКА, и я бы назвал «Спартак» его фаворитом в первый раз за последние годы. Но именно сейчас это так. Несмотря на то что армейцы тоже подходят к матчу в хорошем состоянии, спартаковцы реально выглядят очень мощно.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:08
Команды равны, ничья предсказуемая
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:10
На самом деле шансы равны.
galem72
galem72
вчера в 11:01
Шишкин лучше бы свой рот закрыл и ждал матча. Как же парят все эти убогие предматчевые ванги...
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:00
Ну и славненько. ЦСКА удачи и победы!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Только время расставит всё по местам. Это дерби , и всё может быть.
drug01
drug01
вчера в 10:52
Может итог решить случай
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:46
Класс!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:28
Мы уже многократно были свидетелями, что дерби ЦСКА - Спартак, особый матч, не зависимо от состояния и мест в таблице этих команд. А сейчас, когда и одни и другие на хорошем ходу - предсказать исход очень трудно. Но, может быть, и не так важно, кто победит, а вот какую игру покажут команды - гораздо важнее. Сможет ли Спартак быть таким же изящным, как в матчах с не самыми сильными соперниками (Локомотив, Нижний, Крылья - при всем к ним уважении, это не ЦСКА), сможет ли, или будет ли Федотов подстраивать свою команду под соперника, или сам попытается диктовать условия игры. И много других вопросов, на которые мы ждем ответа, много нюансов, которые мы хотим рассмотреть. Ждем зрелищного матча!
LOpp
LOpp
вчера в 10:26
в дерби никогда фаворитов не бывает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:19
Комментарий как роман Тостого а по сути ничего, кстати и не удивительно, спартачи всегда и везде считают себя фаворитами а по факту в прошлом сезоне оба матча продули.
112910415
112910415
вчера в 10:15
соперники примерно равны
как всегда, всё решат детали и нюансы
старина
старина
вчера в 09:42
в Дерби фаворитов нету
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Черт побери, Симпсоны и это предвидели..... ))
cska1948
cska1948
вчера в 09:30
Вспомнилось, не хвались идучи на рать...
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