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Распадори: «Наша команда может и хочет играть ещё лучше»

вчера, 08:49
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори поделился восторгом по поводу победы своей команды в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2).

Этого мы и хотели — очередная замечательная победа, великолепная игра. Мы смогли хорошо настроиться психологически, мы хотели качественно начать игру, и у нас это получилось. Мы очень рады, но нужно продолжать расти. Наша команда может и хочет играть еще лучше.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:58
Думаю, что после голландского вояжа (6:1) игроки Наполи чуть чуть расслабилась, особенно когда в начале матча легко повели 2:0. За это их кстати чуть ли на наказал Аякс, но глупейшая ошибка в своей штрафной Блинда привела к кражу голландских надежд.
Так, что главное в чём надо прибавлять, так это к концентрации и не расслабляться раньше времени.
ОПС
ОПС
вчера в 09:20
Конечно хорошо, но все же поскромнее надо быть в словах.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:03
Куда же ещё лучше?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:51
И так норм играете!
gqearp6nfpg5
gqearp6nfpg5
вчера в 08:51
Да и так пойдёт
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