Распадори: «Наша команда может и хочет играть ещё лучше»

Нападающий «Наполи» поделился восторгом по поводу победы своей команды в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2).

Этого мы и хотели — очередная замечательная победа, великолепная игра. Мы смогли хорошо настроиться психологически, мы хотели качественно начать игру, и у нас это получилось. Мы очень рады, но нужно продолжать расти. Наша команда может и хочет играть еще лучше.