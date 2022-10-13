Классен: «Каждое поражение приносит разочарование»

Футболист «Аякса» высказался об игре своей команды в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (2:4).

Каждое поражение приносит разочарование. Однако между нашим выступлением сегодня и на прошлой неделе есть большая разница. Именно такой должна быть самоотдача и командная игра.