Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Классен: «Каждое поражение приносит разочарование»

вчера, 08:36
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Футболист «Аякса» Дэви Классен высказался об игре своей команды в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (2:4).

Каждое поражение приносит разочарование. Однако между нашим выступлением сегодня и на прошлой неделе есть большая разница. Именно такой должна быть самоотдача и командная игра.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Каналес: «Мы достигли цели ранее, чем предполагали»
Сегодня, 10:54
Леннон: «Мы героически оборонялись»
Сегодня, 10:36
Белотти: «Хороший результат после непростой игры»
Сегодня, 10:30
Тен Хаг: «Мы создали много моментов, но забили лишь однажды»
Сегодня, 10:21
Смоллинг: «Во втором тайме мы стали действовать более интенсивно и упорно»
Сегодня, 10:16
Скоулз — о победе МЮ над «Омонией»: «Это справедливый итог»
Сегодня, 10:09
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:10
Голландцы не уровень ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:03
Похоже теперь бороться только за Лигу Европы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:52, ред.
Интересно, что чувствовали футболисты Аякса в концовке, когда сократили счёт до минимума и пытались спасти матч, но защитник голландцев опытнейший Дейли Блинд зачем то решил в своей штрафной оставить в дураках Виктора Осимхена, но сам остался в дураках.
Почему он не отдал пас на вратаря, а решил убрать мяч под себя? Думаю он и сам ответа сейчас не даст, ну а партнёры были в шоке, особенно вратарь, ведь он выбежал из ворот как раз под этот пас, да он не просто выбежал, он выбежал по указанию Блинда!
Вот какой то один эпизод может разочаровать ещё больше чем само парожение.
Да возможно Аякс так и не сравнял бы счёт, но когда есть надежда и тут такое...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:50
Вторая игра была уже лучше!
85rbcj66vpcm
85rbcj66vpcm
вчера в 08:49
Особенно когда десяточку за два матча отхватываешь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 