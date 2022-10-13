Классен: «Каждое поражение приносит разочарование»

Футболист «Аякса» Дэви Классен высказался об игре своей команды в матче Лиги чемпионов против «Наполи» (2:4).
Каждое поражение приносит разочарование. Однако между нашим выступлением сегодня и на прошлой неделе есть большая разница. Именно такой должна быть самоотдача и командная игра.
Почему он не отдал пас на вратаря, а решил убрать мяч под себя? Думаю он и сам ответа сейчас не даст, ну а партнёры были в шоке, особенно вратарь, ведь он выбежал из ворот как раз под этот пас, да он не просто выбежал, он выбежал по указанию Блинда!
Вот какой то один эпизод может разочаровать ещё больше чем само парожение.
Да возможно Аякс так и не сравнял бы счёт, но когда есть надежда и тут такое...
Почему он не отдал пас на вратаря, а решил убрать мяч под себя? Думаю он и сам ответа сейчас не даст, ну а партнёры были в шоке, особенно вратарь, ведь он выбежал из ворот как раз под этот пас, да он не просто выбежал, он выбежал по указанию Блинда!
Вот какой то один эпизод может разочаровать ещё больше чем само парожение.
Да возможно Аякс так и не сравнял бы счёт, но когда есть надежда и тут такое...