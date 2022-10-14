Селихов продлил контракт со «Спартаком»

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вчера, 21:11

«Спартак» продлил контракт с вратарем . Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Также предусмотрена возможность автоматического продления на один год.

Селихов играет за «Спартак» с 2017 года, за это время отыграл 66 матчей, пропустил 75 голов.