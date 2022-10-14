Селихов продлил контракт со «Спартаком»

«Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Селиховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.
Также предусмотрена возможность автоматического продления на один год.
Селихов играет за «Спартак» с 2017 года, за это время отыграл 66 матчей, пропустил 75 голов.
Я рад, что договорились о продлении контракта со Селиховым. Такими вратарями нельзя разбрасываться. С теми же Крыльями только благодаря игре Селихова мы не пропустили ещё 2-3 гола.
Я рад, что договорились о продлении контракта со Селиховым. Такими вратарями нельзя разбрасываться. С теми же Крыльями только благодаря игре Селихова мы не пропустили ещё 2-3 гола.