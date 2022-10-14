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Селихов продлил контракт со «Спартаком»

вчера, 21:11

«Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Селиховым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Также предусмотрена возможность автоматического продления на один год.

Селихов играет за «Спартак» с 2017 года, за это время отыграл 66 матчей, пропустил 75 голов.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 09:18
Прекрасно!
Я рад, что договорились о продлении контракта со Селиховым. Такими вратарями нельзя разбрасываться. С теми же Крыльями только благодаря игре Селихова мы не пропустили ещё 2-3 гола.
drug01
drug01
вчера в 22:21
ЦСКА проверит на прочность
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:29
Не стоит преувеличивать значение этого
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:24
Это хорошая новость
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