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«Реал Сосьедад» продлил контракт с Мартином Субименди

вчера, 15:41

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди подписал новое соглашение с клубом.

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2027 года. Ранее слухи связывали 23-летнего игрока с «Барселоной». Отметим, что в Испании Субименди сравнивают с хавбеком каталонцев Серхио Бускетсом.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:04
Весьма умное решение как со стороны игрока, так и со стороны клуба.
Субименди считается очень талантливым игроком в Испании. Я обратил на него внимание еще во время Олимпийских игр в Токио, где он был одним из лучших в составе красной фурии, правда испанцы в финале уступили сборной Бразилии.
Думаю, Мартину нужно сделать очень обдуманный выбор своего будущего клуба,что бы он продолжил развиваться и не затерялся в каком нибудь топ клубе
ДСА
ДСА
вчера в 18:19
Теперь клуб может спать спокойно..
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:13
Впервые сталкиваюсь с таким явлением на сайте. Ну, если всё в рамках правового поля, но в любом случае считаю это не допустимым, оградить это явление. создают по 10 страниц. Тут люди как пчелки с одного аккаунта, трудятся, зарабатывают в течении месяца баллы, бросая все время на сайт. А тут такое. Я лично не согласен с таким явлением и событиями.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:52
Приветствую ещё раз. Это не боты.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:50
День добрый.

Вам не показалось.

Это одна из многих допустимых тактик участия в конкурсе прогнозов.

Всего доброго.
протон
протон
вчера в 15:49
Впервые такое вижу. Надеюсь не боты
протон
протон
вчера в 15:45
Что это? или мне показалось.
Гость
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