«Реал Сосьедад» продлил контракт с Мартином Субименди

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вчера, 15:41

Полузащитник «Реала Сосьедад» подписал новое соглашение с клубом.

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2027 года. Ранее слухи связывали 23-летнего игрока с «Барселоной». Отметим, что в Испании Субименди сравнивают с хавбеком каталонцев Серхио Бускетсом.