«Реал Сосьедад» продлил контракт с Мартином Субименди

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Субименди подписал новое соглашение с клубом.
Новый договор футболиста рассчитан до лета 2027 года. Ранее слухи связывали 23-летнего игрока с «Барселоной». Отметим, что в Испании Субименди сравнивают с хавбеком каталонцев Серхио Бускетсом.
Субименди считается очень талантливым игроком в Испании. Я обратил на него внимание еще во время Олимпийских игр в Токио, где он был одним из лучших в составе красной фурии, правда испанцы в финале уступили сборной Бразилии.
Думаю, Мартину нужно сделать очень обдуманный выбор своего будущего клуба,что бы он продолжил развиваться и не затерялся в каком нибудь топ клубе
Субименди считается очень талантливым игроком в Испании. Я обратил на него внимание еще во время Олимпийских игр в Токио, где он был одним из лучших в составе красной фурии, правда испанцы в финале уступили сборной Бразилии.
Думаю, Мартину нужно сделать очень обдуманный выбор своего будущего клуба,что бы он продолжил развиваться и не затерялся в каком нибудь топ клубе
Вам не показалось.
Это одна из многих допустимых тактик участия в конкурсе прогнозов.
Всего доброго.
Вам не показалось.
Это одна из многих допустимых тактик участия в конкурсе прогнозов.
Всего доброго.