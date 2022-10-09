В «Спартаке» подтвердили переговоры о новом контракте с Селиховым

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.
Ведём переговоры, о деталях не говорим. Сообщим официально, когда придёт время.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с вратарём Александром Селиховым.
Ведём переговоры, о деталях не говорим. Сообщим официально, когда придёт время.
Селихов - основной вратарь команды, и заслуживает продления контракта. Наверное затык в агентской комиссии. Думаю, порешают)
Селихов - основной вратарь команды, и заслуживает продления контракта. Наверное затык в агентской комиссии. Думаю, порешают)