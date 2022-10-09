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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Спартаке» подтвердили переговоры о новом контракте с Селиховым

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:05
Вот сегодня на 0 отстоит и подпишут!
makkie
makkie
вчера в 13:55
Пора уже договориться.
Селихов - основной вратарь команды, и заслуживает продления контракта. Наверное затык в агентской комиссии. Думаю, порешают)
drug01
drug01
вчера в 13:29
Вратарь толковый надо решать
Брулин
Брулин
вчера в 13:19
«Спартак» сыграет с «Крыльями» в форме с Доброшрифтом
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:19
Это вполне понятно со стороны Спартака. Устроит ли это Селихова - еще вопрос.
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