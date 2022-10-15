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Медведев: «Будем чествовать девушек не хуже, чем мужской „Зенит“»

вчера, 19:46

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поздравил женскую команду с победой в чемпионате России и заявил, что чествование девушек будет не хуже, чем мужской команды.

Поздравляю всех с победой в чемпионате! Не знаю, было ли такое в истории женского футбола, команда за три года прошла путь к чемпионству. Очко в игре с «Ростовом» далось очень тяжело, соперник играл очень самоотверженно. Раскрою тайну: девушки не знали, что в случае ничьей станут чемпионками, они выходили на поле с мыслями о победе. На поле особой радости не увидели, а в раздевалке сейчас дым коромыслом. Впереди нас ждет кубковый матч с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Будем ждать много болельщиков на этой игре. Будем чествовать девушек не хуже, чем мужскую команду «Зенита».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:10
Мужской "Зенит" будет чествовать девушек.
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Дамы приглашают кавалеров. Стыдно теперь будет кавалерам не стать чемпионами с отрывом меньшим 9 очков.
Futurista
Futurista
вчера в 20:30
Хорошо что Дзюба в Турции...
ABir
ABir
вчера в 20:06
Курили что-ли?
e2dkb36zfbxu
e2dkb36zfbxu
вчера в 19:55
и это правильно, чемпионки они и в Африке чемпионки...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Не напейтесь слишком
Гость
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