Медведев: «Будем чествовать девушек не хуже, чем мужской „Зенит“»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев поздравил женскую команду с победой в чемпионате России и заявил, что чествование девушек будет не хуже, чем мужской команды.

Поздравляю всех с победой в чемпионате! Не знаю, было ли такое в истории женского футбола, команда за три года прошла путь к чемпионству. Очко в игре с «Ростовом» далось очень тяжело, соперник играл очень самоотверженно. Раскрою тайну: девушки не знали, что в случае ничьей станут чемпионками, они выходили на поле с мыслями о победе. На поле особой радости не увидели, а в раздевалке сейчас дым коромыслом. Впереди нас ждет кубковый матч с ЦСКА в Санкт‑Петербурге. Будем ждать много болельщиков на этой игре. Будем чествовать девушек не хуже, чем мужскую команду «Зенита».