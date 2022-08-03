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Акинфеев поделился мнением о женском футболе

сегодня, 15:29

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об отношении к женскому футболу.

Конечно, смотрю матчи женского ЦСКА. Если не удаётся полностью посмотреть, просматриваю обзоры обязательно, таблицу знаю.

Многие говорят, что женского футбола не должно быть, как и многих других видов спорта с участием женщин. Я думаю, почему нет? Если девчонки любят заниматься футболом — пожалуйста. Сейчас и гандбол развивается, и футбол хорошо идёт. Как говорится, всё в их руках, а на остальных обращать внимания не надо. Надо идти к своей цели, работать, тренироваться. Тем более если это доставляет удовольствие. Критиков нужно отметать и просто делать свою работу.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:52
Игорь высказал своё мнение, разумное, согласен с ним.
Все виды спорта хороши, выбирай на вкус)).
David Young
David Young
сегодня в 15:40
Разумные и взвешенные слова.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:40
На мой взгляд очень правильное мнение, за исключением таких видов как штанга, там страшно на них смотреть, того гляди матка в трусы выпрыгнет...
Гость
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