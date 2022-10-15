Женский «Зенит» стал чемпионом России

Женский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Суперлиги и впервые в истории выиграл чемпионат России.
Встреча состоялась в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0.
«Зенит» опережает ЦСКА на 9 очков, московский клуб уже не имеет шансов занять первое место.
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
Болельщик о них говорит:
«Бежит — словно солнце осветит!
Играет - и всех победит!»
С Победой !!!!!!!
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц, —
Их разве слепой не заметит,
Болельщик о них говорит:
«Бежит — словно солнце осветит!
Играет - и всех победит!»
С Победой !!!!!!!