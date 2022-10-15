Женский «Зенит» стал чемпионом России

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вчера, 19:34

Женский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Суперлиги и впервые в истории выиграл чемпионат России.

Встреча состоялась в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0.