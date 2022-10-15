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Женский «Зенит» стал чемпионом России

вчера, 19:34

Женский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Суперлиги и впервые в истории выиграл чемпионат России.

Встреча состоялась в Ростове‑на‑Дону и завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» опережает ЦСКА на 9 очков, московский клуб уже не имеет шансов занять первое место.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
k77r2rpzjjua
k77r2rpzjjua
сегодня в 10:14
    Владимир Коробов
    Владимир Коробов ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    сегодня в 00:56
    Это точно, особенно по наглости и бюджету. Правда с таким бюджетом как у Зенита в еврокубках лажать так стыд и позор.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 23:43
    Футбольным Зенитам нет равных в России.Молодцы девчонки!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:19, ред.
    Есть женщины в русских командах
    С спокойною важностью лиц,
    С красивою силой в движеньях,
    С походкой, со взглядом цариц, —

    Их разве слепой не заметит,
    Болельщик о них говорит:
    «Бежит — словно солнце осветит!
    Играет - и всех победит!»


    С Победой !!!!!!!
    memphis
    memphis ответ Garrincha58 (раскрыть)
    вчера в 21:28
      Garrincha58
      Garrincha58 ответ memphis (раскрыть)
      вчера в 21:27
        старина
        старина ответ ABir (раскрыть)
        вчера в 21:19
        Жена Семака
        Птица Феникс
        Птица Феникс
        вчера в 20:46
        Ещи и они стали())
        memphis
        memphis
        вчера в 20:35
        Там тоже бразильянки играют или Клаудиньо и Вендел переодеваются?
        Futurista
        Futurista
        вчера в 20:32
        Ждём новость: "Команда Зенит по городошному спорту стала чемпионом России"...
        КЭТиК
        КЭТиК
        вчера в 20:04
        И тут Газпром постарался.
        ABir
        ABir
        вчера в 20:04
        А кто их тренирует?
        SonataArctica
        SonataArctica ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 19:49
        Лет уже нет, 25?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 19:40
        Семак плачет
        Гость
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