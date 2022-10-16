Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды.
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фёдорова.
После того как был изгнан Цорн со своей компанией я сразу сказал, что Локо первым делом должен вернуть к работе тандем Лоськова с Пашининым.
Локо к сезону подготовился плохо, прежде всего физически, много очков было потеряно как раз в концовках встреч. Потом вроде бы начали набирать форму, но последовал другой удар, с команды убрали Лоськова с Пашининым и командная игра потеряла смысл, игроки просто стали не понимать, что им делать на поле.
Вот тут особенно стала заметна их роль в команде.
Думаю Фёдоров на должности не должен долго задержаться. В команде нужен свой тренер, который с Лоськовым и Пашининым на одной волне, ну или ещё лучше дать им поработать самостоятельно, думаю они заслужили это.
После того как был изгнан Цорн со своей компанией я сразу сказал, что Локо первым делом должен вернуть к работе тандем Лоськова с Пашининым.
Локо к сезону подготовился плохо, прежде всего физически, много очков было потеряно как раз в концовках встреч. Потом вроде бы начали набирать форму, но последовал другой удар, с команды убрали Лоськова с Пашининым и командная игра потеряла смысл, игроки просто стали не понимать, что им делать на поле.
Вот тут особенно стала заметна их роль в команде.
Думаю Фёдоров на должности не должен долго задержаться. В команде нужен свой тренер, который с Лоськовым и Пашининым на одной волне, ну или ещё лучше дать им поработать самостоятельно, думаю они заслужили это.