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Лоськов и Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива»

вчера, 13:58

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вошли в тренерский штаб команды.

Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Фёдорова.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:42
Так себе решение.
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:44
Одного звания ещё мало. Жозе, к примеру, вообще, как футболист, не известен.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:45
Кто как ни заслуженные железнодорожники должны вытаскивать свой клуб из тупика!
dok66
dok66
вчера в 15:42
Как тренера еще слабы . Но как мотиваторы - очень могут помочь Локомотиву .
d6mabx7r5jwj
d6mabx7r5jwj
вчера в 15:23
все те же лица, тем более они недавно уже были в клубе и что?...
Брулин
Брулин
вчера в 15:21
Лоськов это не тренер. Он кроме как играть футбол ничего не умеет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:19
Ну может они оживят клуб!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:02
Если придёт Галактионов то возможно ему нужны будут свои помощники, а может Локо хочет оставить Фёдорова.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:00
Свои люди их и надо ставить.
Сп62
Сп62
вчера в 14:50
Приятно, конечно, иметь в тренеском штабе своих, железнодорожников. Совсем недавно армейцы радовались братьям Березуцким. Теперь радуются не армейцу Федотову. Оказывается, и свои не всегда бывают лучше не своих. Надр угадать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:41
Правильное и разумное решение!!!
После того как был изгнан Цорн со своей компанией я сразу сказал, что Локо первым делом должен вернуть к работе тандем Лоськова с Пашининым.
Локо к сезону подготовился плохо, прежде всего физически, много очков было потеряно как раз в концовках встреч. Потом вроде бы начали набирать форму, но последовал другой удар, с команды убрали Лоськова с Пашининым и командная игра потеряла смысл, игроки просто стали не понимать, что им делать на поле.
Вот тут особенно стала заметна их роль в команде.
Думаю Фёдоров на должности не должен долго задержаться. В команде нужен свой тренер, который с Лоськовым и Пашининым на одной волне, ну или ещё лучше дать им поработать самостоятельно, думаю они заслужили это.
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:24
Всё думал, за какие такие заслуги Федоров стал руководить Локомотивом?
Только сегодня узнал, что у этого гражданина оказывается есть узбекская медаль 🏅"Шухрат"
Так что безусловно достоин
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:23
И это уже неплохо !
drug01
drug01
вчера в 14:17
Это уже хорошо!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:01
Да здравствует разум, да сгинет маразм!)
С возвращением, мужчины!
Гость
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