Андрей Фёдоров стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

Андрей Фёдоров занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».
Специалист будет готовить команду к игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Генеральный директор «железнодорожников» Владимира Леонченко дал комментарий по этому поводу:
Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фёдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата.
Андрей Фёдоров трудится в структуре московского клуба с февраля 2021 года. Сперва он имел должность старшего селекционера главной команды, в марте 2021-го Федоров стал наставником клуба «Локомотив-Казанка», где проработал до июня 2022 года.
Леонченко - враг Локомотива.
Леонченко - враг Локомотива.
По поводу какой он тренер сказать ничего не могу, так как на виду он никогда не был, да и серьёзные команды не тренировал.
Одно дело тренировать узбекские команды и команду из второй лиги, а другое дело команду РПЛ, да ещё и с большими амбициями.
Фёдорова временно поставили пока не найдут квалифицированного тренера, да есть Заур Хапов, но он всё таки тренер вратарей, а не главный.
Но у меня вопрос: "А почему не могут Лоськова с Пашининым вернуть и дать им шанс?".
Я думаю они бы согласились бы. Но вот видать скорее всего не в них проблема, а в ком то других. Наверное и Леонченко стоило бы вслед за Цорном посылать.
По поводу какой он тренер сказать ничего не могу, так как на виду он никогда не был, да и серьёзные команды не тренировал.
Одно дело тренировать узбекские команды и команду из второй лиги, а другое дело команду РПЛ, да ещё и с большими амбициями.
Фёдорова временно поставили пока не найдут квалифицированного тренера, да есть Заур Хапов, но он всё таки тренер вратарей, а не главный.
Но у меня вопрос: "А почему не могут Лоськова с Пашининым вернуть и дать им шанс?".
Я думаю они бы согласились бы. Но вот видать скорее всего не в них проблема, а в ком то других. Наверное и Леонченко стоило бы вслед за Цорном посылать.