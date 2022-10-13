Андрей Фёдоров стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

1665661690

вчера, 14:48

занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

Специалист будет готовить команду к игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Генеральный директор «железнодорожников» Владимира Леонченко дал комментарий по этому поводу:

Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фёдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата.

Андрей Фёдоров трудится в структуре московского клуба с февраля 2021 года. Сперва он имел должность старшего селекционера главной команды, в марте 2021-го Федоров стал наставником клуба «Локомотив-Казанка», где проработал до июня 2022 года.