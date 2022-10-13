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Андрей Фёдоров стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»

вчера, 14:48

Андрей Фёдоров занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива».

Специалист будет готовить команду к игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо». Генеральный директор «железнодорожников» Владимира Леонченко дал комментарий по этому поводу:

Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже. Андрей Фёдоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата.

Андрей Фёдоров трудится в структуре московского клуба с февраля 2021 года. Сперва он имел должность старшего селекционера главной команды, в марте 2021-го Федоров стал наставником клуба «Локомотив-Казанка», где проработал до июня 2022 года.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:50
Вот те и здрасьте!!! Дурдом продолжается.
Леонченко - враг Локомотива.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:20
Очень неожиданное решение, наверное решили сэкономить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Помню Андрея Фёдорова ещё как игрока из первого чемпионского состава Рубина.
По поводу какой он тренер сказать ничего не могу, так как на виду он никогда не был, да и серьёзные команды не тренировал.
Одно дело тренировать узбекские команды и команду из второй лиги, а другое дело команду РПЛ, да ещё и с большими амбициями.
Фёдорова временно поставили пока не найдут квалифицированного тренера, да есть Заур Хапов, но он всё таки тренер вратарей, а не главный.
Но у меня вопрос: "А почему не могут Лоськова с Пашининым вернуть и дать им шанс?".
Я думаю они бы согласились бы. Но вот видать скорее всего не в них проблема, а в ком то других. Наверное и Леонченко стоило бы вслед за Цорном посылать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:54
Нет ни чего более постоянного, чем временное. Надеюсь, что здесь не этот случай.
bu9ajc8z7fjt
bu9ajc8z7fjt
вчера в 14:49
Первый раз слышу
Гость
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